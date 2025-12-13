ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Чи потрібно кидати монети в труну і яму до померлого: священник відповів

Тернопільський священник розвінчав популярний похоронний забобон про гроші

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чому кидати монети в труну — це гріх? Відповідь від відомого священника-блогера з Тернопільщини

Чому кидати монети в труну — це гріх? Відповідь від відомого священника-блогера з Тернопільщини

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини розвіяв черговий забобон — він пояснив, чому не потрібно кидати монети в труну і яму до померлого.

Про це священник розповів у своєму Іnstagram.

Він наголоисв, що кидання монент у труну чи яму до померлого — це є людські забобони, тобто народні традиції, які не підтверджені нічим.

«Ні словом Божим, ні вченням церкви, немає ніякого церковного чи релігійного підґрунтя. Це є людські видумки, і цього робити не потрібно. Але ти людям не заборониш. Он був похорон на днях — кидають гривні, копійки, щоб дід був багатий там. Це не потрібно робити. Воно вже там не поможе», — зазначив Філюк.

Натомість, він радить родичам померлих, якщо є можливість, займатися благодійністю і допомогти знедолемим.

«Купіть краще булку, дайте знедоленій людині, купіть якусь пампушку, ватрушку. То буде більша користь для вас, для вашого життя, чим покійнику накидати в могилу. Ви вже що хочете кидайте, навіть трактора туди киньте, воно вже йому не поможе. Та й таке, не займаємося обрядовістю, яка не має нічого спільного з християнством. Вірте в Бога, живіть по Євангелії, хай Бог всім поможе», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше священник Олексій Філюк пояснив, чи обов’язково цілу ніч сидіти біля покійника.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie