Чи потрібно кидати монети в труну і яму до померлого: священник відповів

Чому кидати монети в труну — це гріх? Відповідь від відомого священника-блогера з Тернопільщини

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини розвіяв черговий забобон — він пояснив, чому не потрібно кидати монети в труну і яму до померлого.

Про це священник розповів у своєму Іnstagram.

Він наголоисв, що кидання монент у труну чи яму до померлого — це є людські забобони, тобто народні традиції, які не підтверджені нічим.

«Ні словом Божим, ні вченням церкви, немає ніякого церковного чи релігійного підґрунтя. Це є людські видумки, і цього робити не потрібно. Але ти людям не заборониш. Он був похорон на днях — кидають гривні, копійки, щоб дід був багатий там. Це не потрібно робити. Воно вже там не поможе», — зазначив Філюк.

Натомість, він радить родичам померлих, якщо є можливість, займатися благодійністю і допомогти знедолемим.

«Купіть краще булку, дайте знедоленій людині, купіть якусь пампушку, ватрушку. То буде більша користь для вас, для вашого життя, чим покійнику накидати в могилу. Ви вже що хочете кидайте, навіть трактора туди киньте, воно вже йому не поможе. Та й таке, не займаємося обрядовістю, яка не має нічого спільного з християнством. Вірте в Бога, живіть по Євангелії, хай Бог всім поможе», — підсумував Олексій Філюк.

