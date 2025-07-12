Чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу онлайн - відповідь Міноборони

Резерв + / © ТСН.ua

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Військовозобов’язані, які не встигли вчасно оновити дані в ТЦК, тепер можуть сплатити штраф онлайн у застосунку «Резерв+«, однак це не скасовує обов’язок оновити персональну інформацію, дані все одно доведеться актуалізувати.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

«У будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином. Згідно з чинним законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте номер телефону, ви маєте його оновити — і зараз у „Резерв+“ це доступно», — пояснила вона.

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Черногоренко зазначила, що онлайн-оплата — це зручний механізм для тих, хто не встиг оновити дані вчасно та хоче уникнути походу до ТЦК. Однак сплата штрафу не звільняє від обов’язку актуалізувати інформацію.

Важливо: від 11 липня у «Резерв+» діє функція сплати штрафу онлайн. До того ж передбачена знижка 50% на суму штрафу при оплаті через застосунок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, 12 липня у застосунку «Резерв+» стався збій і користувачі не могли скористатися ним.

Раніше повідомлялось, що в «Резерв+» можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.

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