Чи потрібно проходити ВЛК для бронювання від мобілізації: важливе роз’яснення адвокатів

ВЛК

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В Україні на тлі загальної мобілізації тривають кардинальні зміни у процесах військового обліку. Одним із найбільш дискусійних питань залишається отримання відстрочки для працівників критично важливих підприємств. Зокрема, дедалі частіше виникають ситуації, коли керівництво компаній вимагає від підлеглих обов’язкового проходження військово-лікарської комісії перед подачею документів на бронь.

Про це написали адвокати на порталі «Юристи.UA».

Приводом для роз’яснення стало звернення українця, який зіштовхнувся з тиском на роботі. Чоловік розповів, що керівництво наполегливо вимагає від нього пройти медичний огляд у ТЦК перед тим, як внести його до списків на відстрочку.

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Юристи наголошують, що подібні вимоги з боку працедавців на практиці трапляються регулярно, проте вони позбавлені законних підстав. Відсутність актуальних даних про проходження медичного огляду не є перешкодою для отримання офіційного статусу заброньованого.

«Юридично відсутність ВЛК наразі не впливає на можливість отримання бронювання. Якщо Ви бронюєтеся через „Дію“, система точно пропустить. Але роботодавець може вимагати проходження», — акцентував адвокат В’ячеслав Кирда.

Як працює електронна система та де криється нюанс

Експерти пояснюють, що цифровізація послуг значно спростила процес. Коли підприємство подає заявку в електронному вигляді, автоматизовані системи перевіряють лише факт офіційного працевлаштування та наявність особи у реєстрах військовозобов’язаних. Жодних блокувань через відсутність відмітки про військово-лікарську комісію на цьому етапі не відбувається.

Водночас правознавці радять громадянам уважно аналізувати кожен окремий випадок. Попри те, що закон не зобов’язує проходити медогляд суто заради броні, внутрішня політика підприємства або інші супутні розпорядження ТЦК та СП можуть створювати ситуації, коли військовозобов’язаному доведеться самостійно ухвалювати рішення щодо візиту до лікарів.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, Ольга Решетилова вказала на важливі зміни в процесі мобілізації, необхідні для «адекватного» процесу. Йдеться про вмотивованих військових, реформу системи військово-лікарських комісій, покращення самого механізму призову тощо.

Також, міністерство оборони розширило можливості застосунку «Резерв+». Відтепер оформити відстрочку дистанційно можуть не лише педагогічні та науково-педагогічні працівники, а й наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ.

Новою послугою також можуть скористатися працівники Президії Національної академії наук України, галузевих академій наук та їхніх апаратів.

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