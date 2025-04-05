Чи потрібно суспільству знати всю правду про війну: Буданов дав відповідь

Керівник ГУР Кирило Буданов / © скриншот з відео

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Суспільство має бути готове дізнатися правду про те, що відбувається на фронті, з часом. Під час війни всю правду знати зайве.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю військовослужбовиці та телеведучій Анні Максимчук, відповідаючи на запитання: чи потрібно суспільству знати правду, яка відбувається на фронті.

«Суспільство має бути готове дізнатися правду з часом. Під час війни всю правду знати зайве. Інакше можуть різні думки у людей з’являтися. Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей. Все має бути дозовано», — переконаний начальник ГУР.

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Нагадаємо, Буданов також сказав, кого не можна вважати громадянами України.