Чи потрібно в Україні відключати мобільний зв'язок під час атак РФ: думка військового

Повітряна тривога / © tsn.ua

Реклама

В Україні обговорюється можливість відключення мобільного зв’язку або послуги передачі даних з метою боротьби з БпЛА ворога. Наразі потреби в цьому немає.

Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

За його словами, на цей момент «Шахеди» не керуються через мобільний зв’язок. До того ж спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.

Реклама

«Тобто зараз нема потреби робити що-небудь з мобільним зв’язком в масштабах країни. Ще раз — зараз немає реальної необхідності щось відключати», — написав він.

Але, наголошує він, ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

«Наш противник технічно грамотний і підступний. Буде проблема — будемо діяти», — завершив Бескрестнов.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Україні можуть відключати мобільний зв’язок. Як пояснюють військові, це необхідно для протидії певним типам російських безпілотників, яким потрібне високошвидкісне передавання даних. Це, зокрема, ворожі дрони, оснащені камерами.

Реклама

За даними джерела у Генштабі, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV.

Станом на зараз, додають у відомстві, вистачає заходів, які протидіють використанню Росією української мобільної мережі для навігації дронів. Але не виключено, що ситуація може змінитися.