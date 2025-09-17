- Дата публікації
Чи потрібно в Україні відключати мобільний зв'язок під час атак РФ: думка військового
Військовий зазначив, що можливі різні сценарії з відключенням зв’язку.
В Україні обговорюється можливість відключення мобільного зв’язку або послуги передачі даних з метою боротьби з БпЛА ворога. Наразі потреби в цьому немає.
Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.
За його словами, на цей момент «Шахеди» не керуються через мобільний зв’язок. До того ж спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.
«Тобто зараз нема потреби робити що-небудь з мобільним зв’язком в масштабах країни. Ще раз — зараз немає реальної необхідності щось відключати», — написав він.
Але, наголошує він, ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.
«Наш противник технічно грамотний і підступний. Буде проблема — будемо діяти», — завершив Бескрестнов.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Україні можуть відключати мобільний зв’язок. Як пояснюють військові, це необхідно для протидії певним типам російських безпілотників, яким потрібне високошвидкісне передавання даних. Це, зокрема, ворожі дрони, оснащені камерами.
За даними джерела у Генштабі, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV.
Станом на зараз, додають у відомстві, вистачає заходів, які протидіють використанню Росією української мобільної мережі для навігації дронів. Але не виключено, що ситуація може змінитися.