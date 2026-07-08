Чи потрібно зберігати квитанції про оплату комуналки: адвокатка дала чітку відповідь

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Українцям, які оплачують комунальні послуги онлайн, немає потреби зберігати паперові квитанції. Водночас тим, хто здійснює платежі через пошту або інші сторонні сервіси, варто залишати чеки щонайменше на рік.

Про це в коментарі «РБК-Україна» розповіла адвокатка АБ «Івана Хомича» Олена Воронкова.

За її словами, під час онлайн-оплати через особистий кабінет банку всі дані про проведені транзакції автоматично зберігаються в електронному вигляді. Тому накопичувати паперові підтвердження таких платежів немає потреби.

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Водночас, якщо комунальні послуги оплачуються у відділеннях пошти або через інші сторонні платіжні сервіси, паперові квитанції краще не викидати.

«Близько року краще зберігати їх для уникнення непорозумінь щодо подальших розрахунків», — пояснила Олена Воронкова.

За словами юристки, це допоможе підтвердити факт оплати у разі виникнення спірних ситуацій із постачальниками комунальних послуг.

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