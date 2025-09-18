Чи повернеться до України тепло: синоптикиня зробила прогноз погоди на 19 вересня

Погода / © Pixabay

У п’ятницю, 19-го вересня, в Україні буде ясно. Опади не прогнозуються, лише в західних областях подекуди можливі вологі залишки.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

«Температура повітря поступово почне підійматися, завтра протягом дня +19+24 градуси», — йдеться у повідомленні.

Як додає Діденко, вихідними, 20-21 вересня повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода.

«Сухо, сонячно та +24+28 градусів!», — каже фахівчиня.

Приємна погода триватиме до середини наступного тижня. А 25-26 вересня прогнозують різку зміну погоди.

Як ми писали, сьогодні, 18 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшості території можливі опади. Помірні дощі спостерігатимуться вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, а вдень — у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях. Подекуди можливі грози.

У західних областях, Житомирській, Київській та Вінницькій областях — без опадів.

«Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, у більшості південних і центральних областей вдень пориви 15–20 м/с», — зазначають в «Укргідрометцентрі».