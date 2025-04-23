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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи повернеться Рада до зниження мобілізаційного віку: Стефанчук відповів

Стефанчук запевнив, що попри проблеми в мобілізації, Рада не буде знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація з 18 років

Мобілізація з 18 років

Верховна Рада не повертатиметься до розгляду питання про зниження мобілізаційного віку.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі «Громадського радіо».

«Я думаю, що парламент не буде повертатися до питання щодо зниження мобілізаційного віку», — сказав Стефанчук.

Він нагадав, що Рада уже знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Крім того, є спеціальні програми, які на добровільних засадах набирають людей 18-24 років до війська.

«Я не думаю, що парламент буде якимось чином „гратися“ з призовним віком. Безперечно, нам треба думати про державність. Проте треба думати й про майбутнє нашої країни. Той „золотий фонд“ України, яким зараз від 0 до 18, це ті люди, які будуть відбудовувати Україну. Особливо, ті, які тут, які щодня бачать, що таке прильоти, знають ціну своєму життю і майбутньому нашої держави. ЗСУ воюють заради них. Заради того, щоб вони мали своє майбутнє», — підсумував голова Ради.

Раніше комбриг 93-ї бригади заявив, що мобілізація з 18 років — неминуча.

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