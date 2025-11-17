ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
1 хв

Чи повернеться секретар РНБО Рустем Умєров в Україну: деталі закордонного відрядження

Повернення секретаря РНБО Рустема Умєрова в Україну очікується орієнтовно 20 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Associated Press

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров орієнтовно повернеться в Україну 20 листопада після закордонного відрядження.

Джерела “Суспільного“ повідомляють, що він нещодавно перебував у Туреччині та Катарі, а наразі перебуває з робочим візитом у США.

Нагадаємо, у соцмережах і медіа набирає обертів корупційний скандал навколо Тимура Міндіча. Журналістка та заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомляє, що понад рік намагалася скасувати контракт між Міноборони та компанією “Мілікон”, пов’язаною з Міндічем.

Умєров підкреслив, що під час роботи міністром оборони він регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки, а також з лобістами для обговорення контрактів, що є звичайною практикою в оборонній сфері.

Дата публікації
Кількість переглядів
529
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie