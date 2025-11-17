Чи повернеться секретар РНБО Рустем Умєров в Україну: деталі закордонного відрядження

Рустем Умєров / © Associated Press

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров орієнтовно повернеться в Україну 20 листопада після закордонного відрядження.

Джерела “Суспільного“ повідомляють, що він нещодавно перебував у Туреччині та Катарі, а наразі перебуває з робочим візитом у США.

Нагадаємо, у соцмережах і медіа набирає обертів корупційний скандал навколо Тимура Міндіча. Журналістка та заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомляє, що понад рік намагалася скасувати контракт між Міноборони та компанією “Мілікон”, пов’язаною з Міндічем.

Умєров підкреслив, що під час роботи міністром оборони він регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки, а також з лобістами для обговорення контрактів, що є звичайною практикою в оборонній сфері.