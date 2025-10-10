Чи повернеться Україна до графіків відключення світла після масованої атаки: в уряді відповіли

Відключення світла. / © ТСН.ua

Через російські удари по енергосистемі вночі 10 жовтня певні графіки відключень електроенергії поки неминучі.

Про це заявила очільниця Міненерго Світлана Гринчук під час телемарафону.

Нічна атака припала на Лівобережжя. Росіяни завдали прицільного комбінованого удару по об’єктах генерації електроенергії.

“У нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень для того, щоб збалансувати систему, поки енергетики не доберуться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачів", - наголосила міністерка.

Гринчук пояснила, що у регіонах діють і графіки аварійних відключень, і спеціальні графіки аварійних відключень. Така ситуація буде доти, доки не вдасться стабілізувати систему. За словами Гринчук, енергетики працюють над тим, щоб під час застосовання графіків були погодинні, а не аварійні відключення.

“Як тільки буде можливість, будуть переведені або на тимчасові графіки, або взагалі подано електропостачання там, де не було значних пошкоджень", - пояснила міністерка.

На запитання про те, чи повернеться Україна до графіків відключення світла, керівниця Міненерго відповіла, що все залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти.

"Тільки о 7:30 енергетики і рятувальники зайшли на об’єкти і зможуть за кілька годин оцінити стан інфраструктури, оцінити стан об’єктів, і напрацювати можливість швидкого відновлення і включення в роботу. Тобто від цього залежать графіки", - додала Гринчук.

Нагадаємо, РФ здійснила масовану атаку на енергооб'єкти у різних областях України. Сталися відключення світла. Енергетики вдаються до аварійних графіків вимкнень у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Станом на 12:00 завершені відновлювальні роботи в Павлограді Дніпропетровської області. У Харкові, Полтаві та Сумах скасовані спеціальні графіки аварійних відключень світла, але продовжують діяти звичайні графіки. Також енергетики повернули світло 270 тис. абонентів у Києві.