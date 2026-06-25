Чи повернуть графіки відключень світла: експерт оцінив ризики для України

Дефіцит електрики / © Associated Press

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Наразі передумов для запровадження масштабних графіків відключення світла по всій території України немає. Водночас окремі регіони можуть стикатися з тимчасовими перебоями в електропостачанні через низку факторів, зокрема наслідки російських атак, несприятливі погодні умови або технічні несправності енергетичної інфраструктури.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За його словами, дефіцит електроенергії може виникати локально, якщо окремі об’єкти енергосистеми зазнають пошкоджень або не витримують навантаження. Особливо це стосується обладнання, яке вже неодноразово відновлювали після російських ударів.

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Експерт нагадав, що нещодавно в Києві частину споживачів тимчасово відключали від електропостачання на кілька годин саме через аварійні технічні проблеми, а не через загальний дефіцит електроенергії.

Водночас, за оцінкою Рябцева, повернення до масштабних графіків відключень, які одночасно діятимуть по всій країні, наразі виглядає малоймовірним сценарієм.

Фахівець зазначив, що ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, хоча ризики локальних перебоїв зберігаються через війну, погодні чинники та значне навантаження на енергетичну інфраструктуру в літній період.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, скільки можуть тривати відключення світла в Україні. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії тривалістю близько 2-3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.

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