Чи повернуться масові відключення світла влітку — прогноз експерта

В Україні влітку 2026 року можливе поєднання сильної спеки до +40°C і підвищеного навантаження на енергосистему, що створює ризик дефіциту електроенергії.

Українцям варто готуватися до тривалого відключення електроенергії

Улітку українцям загрожують відключення світла. Насамперед обмеження отримуватиме великий бізнес, адже у нього вже є власні потужності: промислові генератори, газові генератори та дизельні.

Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, повідомляє «КИЇВ24».

«Ми матимемо прогнозований дефіцит електроенергії на рівні до 2 ГВт. Це призводитиме до впровадження графіків обмеження споживання. Наразі складно прогнозувати, чи будуть обмеження для побутових споживачів, оскільки „Укренерго“ насамперед обмежує непобутовий сектор — тобто бізнес. Більшість підприємств уже мають власну генерацію: за два минулі роки бізнес побудував 3 ГВт потужностей для покриття власних потреб», — зазначив він.

Також, з його слів, на дефіцит електрики впливатиме планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, яка триватиме протягом літа.

Зазанчимо, в «Укренерго» підкреслюють: основна загроза — удари Росії по енергетичних об’єктах, які можуть знову створити дефіцит, а отже відключення неминучі.

Тим часом Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що глобальні температури протягом 2026-2029 років залишатимуться на рекордно високому рівні. Ймовірність того, що хоча б один із цих років стане найспекотнішим за всю історію спостережень, оцінюється у 80%.

За прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки.

