Чи повернуться відключення світла влітку: відповідь "Укренерго"

Відключення світла влітку / © pixabay.com

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До України насувається сильна спека, а російські окупанти готуються до нових обстрілів. Це може означати, що зовсім скоро українці знову стикнуться з відключеннями світла. Голова правління «Укренерго» розповів, чи повернуться відключення світла найближчим часом.

Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко розповів для РБК-Україна чи повернуться відключення світла та, чи вистачає зараз Україні власної електроенергії.

Чи будуть вимикати світло влітку

В Україні вже починаються спекотні температури, які підвищують використання електроенергії. Зокрема, чимала частка громадян користується кондиціонерами, тому навантаження на енергосистему зростає на 25%. Найбільший тиск на енергосистему створюють саме кондиціонери.

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В атомній генерації триває масштабний ремонт — нині ремонтують одну з точок на АЕС, а за кілька тижнів ремонтуватимуть другу. На цей період може припасти сильна спека.

«У кінці липня — на початку серпня можливий пік споживання і мінімум виробництва атомними електростанціями», — каже Зайченко.

Якщо період високих температур буде короткостроковим — 2-3 дні, принципово це не вплине на роботу енергосистеми. Якщо спека понад 30 градусів триматиметься щонайменше тиждень, то Україна вийде на пік літнього споживання і може повернутися до відключень світла.

«Потенційно — таке споживання може бути покрите, але для цього треба мобілізувати всі можливості. Це власна генерація, яка продовжує відновлюватися, надія на неї є. Другий ресурс — це газова генерація, яка зараз „піднімається“ на короткі періоди вечірнього максимуму навантаження».

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Третім джерелом, яким можна компенсувати переспоживання електроенергії, є імпорт. Нині протягом більшої частини доби Україна збалансована, тому імпорт і експорт відбуваються одночасно. Імпорт перевищує експорт лише у вечірні години.

«Тобто, у нас є чим покрити пікове споживання у спекотні періоди, але треба враховувати, що енергосистема працює під ударами, вони продовжуються. Тому споживач має допомагати енергосистемі — обмежувати користування потужними електроприладами у пікові години (зранку та ввечері)», — каже голова правління «Укренерго».

За відсутності російських ударів по енергосистемі, Україна має високі шанси пройти літо без відключень світла. Однак росіяни вже намагаються роздобути дані про генерацію електроенергії та завдавати ударів по прифронтових об’єктах.

Навіть протягом червня було влучання по одному з великих об’єктів генерації. У разі масованих атак доведеться запроваджувати відключення світла.

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«Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як „Укренерго“, так і операторів систем розподілу. Тому графіки, звичайно, можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку», — додав Зайченко.

Після обстрілів у спеку можливими будуть відключення світла до 5 годин увечері.

Скільки років вимикатимуть світло в Україні

Нагадаємо, що українська енергосистема через значне виснаження перебуває у вкрай складному стані. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, через брак потужностей та загрозу нових ударів відключення світла можуть виникати будь-якої миті щонайменше протягом кількох років.

Повне відновлення системи за наявності ресурсів триватиме від 3 до 10 років, а найскладніша ситуація наразі спостерігається у Києві, Одесі, на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.

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Водночас суттєвих перебоїв з електропостачанням цього літа не прогнозують. В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, причому роботи на енергоблоках проводяться поетапно — один за одним. Такий підхід дозволяє зберігати стабільність енергосистеми навіть у період технічного обслуговування.

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