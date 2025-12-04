Реклама

До складу спадщини входять не тільки права, а й обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини й не припинилися внаслідок його смерті.

Таким чином спадкоємці можуть успадкувати не тільки будинки, квартири, земельні ділянки, а й невиплачені борги померлого, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Зокрема, це можуть бути непогашені кредити, комунальні платежі, борги з виплати аліментів тощо.

У такому разі законодавство України зобов’язує спадкоємців, які прийняли спадщину, повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини та виплатити борги.

Згідно зі статтею 1281 Цивільного кодексу спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.

Крім того, за наявності заборони відчуження або обтяження іпотекою житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це кредитора.

Як перевірити чи є спадкодавець боржником

На сайті Судової влади України перевірити чи є спадкодавець учасником судової справи. Перевірка здійснюється за пунктом сторона по справі, де необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові спадкодавця.

Перевірити наявність виконавчих проваджень щодо спадкодавця за посиланням.

Перевірити чи є спадкодавець в Єдиному реєстрі боржників.

