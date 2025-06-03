Чи повинні заброньовані громадяни проходити повторну ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони

ВЛК / © ТСН.ua

Реклама

Всі військовозобов’язані, яких раніше було визнано обмежено придатними до служби, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) — не пізніше ніж до 5 червня 2024 року.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

Зокрема, це стосується і тих громадян, які мають офіційне бронювання від мобілізації. Як пояснив Лазуткін, «бронювання не скасовує обов’язку пройти повторну ВЛК», адже людина може змінити місце роботи, втратити підстави для відстрочки, а її стан здоров’я потребує актуалізації.

Реклама

Водночас речник МОУ наголосив, що «особи з інвалідністю повторну ВЛК проходити не повинні». Вони залишаються непридатними до служби відповідно до встановленої групи інвалідності.

Що буде, якщо не пройти ВЛК до 5 червня

Військовозобов’язані чоловіки, які до встановленого терміну не пройдуть повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 гривень. Про це йдеться у статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Крім штрафу, передбачено й інші наслідки: таких осіб можуть оголосити у розшук для примусового доправлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Нагадаємо, за словами народної депутатки Ніни Южаніної, ті громадяни, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), ризикують автоматично стати придатними.

Реклама

Депутатка розповіла, що багато хто відкладає оновлення статусу на останній момент, а потім раптом виявляється, що вже є повістка або особа перебуває в розшуку, і тоді підтвердити стан здоров’я вже нереально.