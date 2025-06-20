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Чи позбавляють прав за "дякую" на дорогах: офіційне пояснення МВС
Українцям пояснили чи можна «дякувати» аварійкою авто на дорозі.
У соцмережах шириться інформація, що нібито за висловлення подяки «аварійкою» водій може втратити посвідчення на рік. Це неправда!
Про це повідомили у МВС України.
Коли дозволено використовувати «аварійку» згідно з ПДР?
Згідно з пунктом 9.9 ПДР, аварійна світлова сигналізація має бути увімкнена у таких випадках:
вимушена зупинка на дорозі;
зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;
рух з технічними несправностями (якщо це дозволено);
буксирування транспортного засобу;
перевезення дітей (під час посадки чи висадки);
зупинка колони на дорозі;
дорожньо-транспортна пригода.
А що з подякою?
ПДР не містять прямої згадки про використання «аварійки» для висловлення подяки чи вибачення. Наприклад, за пропуск у черзі або помилку на дорозі.
Важливо пам’ятати: використання «аварійки» має завжди відповідати реальним умовам і не створювати аварійної ситуації на дорозі. Хоча ввічливість на дорозі важлива, безпека завжди є пріоритетом!
Чи є покарання за «дякую» аварійкою?
За неправильне використання попереджувальних сигналів (що може включати і нецільове використання «аварійки») передбачено штраф згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Однак, позбавлення водійських прав у таких випадках не передбачено.
Отже, хоча «дякувати» аварійкою не прописано в ПДР і може бути трактовано як неправильне використання, це не тягне за собою позбавлення прав.
Нагадаємо, навесні з’явилася інформація про можливе запровадження нових штрафів за «подяку» аварійкою. Проте у Верховній Раді тоді заявили, що «подяка» аварійкою — це частина національної дорожньої культури. Головне, щоб такий жест не порушував Правил дорожнього руху.