Чи "пробачать" ухилянтам після війни: адвокатка дала несподіваний прогноз

Військовий квиток / © ТСН.ua

За неявку за повісткою зараз штрафують, а за «бойовою» — саджають. Проте адвокатка вважає, що після війни ухилянтів за кримінальною статтею, найімовірніше, чекає «амністія».

Про це розповіла адвокатка АБ «Романа Сацика» Марія Ганіна в коментарі «РБК-Україна».

Адвокат нагадала, що наразі існує два типи відповідальності за ухилення від мобілізації:

Адміністративна (стаття 210-1 КУпАП). За порушення законодавства про мобілізацію в особливий період передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Кримінальна (стаття 336 ККУ). За ухилення від призову за «бойовою» повісткою порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Водночас Ганіна звернула увагу на не надто відому норму (стаття 279-9 КУпАП). Якщо особа звернеться до ТЦК, визнає вину та погодиться з покаранням, вона може отримати «знижку» в 50% від суми штрафу.

Чи пом’якшать покарання після війни

Адвокат поділилася думкою, що навіть зараз суд може призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, або звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном.

Щодо майбутнього після скасування воєнного стану, прогнози розділилися.

За її словами, виконавчі провадження за вже винесеними штрафами навряд чи будуть закриватися. Однак можливе активне закриття нових адміністративних справ у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності.

Найцікавіший прогноз стосується кримінальних справ за ухилення.

Говорячи про справи за статтею 336 Кримінального кодексу, Ганіна заявила, що, «найімовірніше, після війни буде так звана 'амністія'» або інші зміни до законодавства.

Ці зміни, на її думку, полегшать відповідальність для тих, хто ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, через 8 тижнів Росія може стягнути нову армію: як зміниться мобілізація в Україні.