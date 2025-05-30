Чи продовжать термін проходження ВЛК для обмежено придатних: в Раді відповіли

ВЛК / © armyinform.com.ua

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В Україні всі громадяни з категорією «обмежено придатний до військової служби» зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Цей термін передбачено чинним законодавством, і його продовження не планується.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Він наголосив, що відповідні норми регулюються новими змінами до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», які набули чинності з травня.

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«Усі військовозобов’язані, які мають статус „обмежено придатних“, повинні пройти повторне медичне обстеження та отримати оновлений висновок ВЛК до 5 червня включно», — зазначив депутат.

Кому потрібно пройти ВЛК:

Згідно із Законом України від 12 лютого 2025 року № 4235-IX, чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше отримали статус «обмежено придатний», зобов’язані до 5 червня пройти повторну військово-лікарську комісію для уточнення ступеня придатності до служби.

Відповідно до вимог закону, такі громадяни повинні самостійно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку та пройти медичне обстеження у складі ВЛК.

Що буде, якщо не пройти ВЛК до 5 червня:

Військовозобов’язані чоловіки, які до встановленого терміну не пройдуть повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 гривень. Про це йдеться у статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

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Крім штрафу, передбачені й інші наслідки: таких осіб можуть оголосити в розшук для примусового доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Нагадаємо, за словами народної депутатки Ніни Южаніни, ті громадяни, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), ризикують автоматично стати придатними.

Депутатка розповіла, що багато хто відкладає оновлення статусу на останній момент, а потім раптом виявляється, що вже є повістка, чи особа в розшуку, і тоді вже підтвердити стан здоров’я нереально.