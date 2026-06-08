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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
2 хв

Чи приберуть математику з НМТ: прем'єрка зробила заяву для абітурієнтів

Урядовці та нардепи розійшлися в поглядах на те, які іспити мають складати випускники. Прем’єрка Свириденко поставила крапку в дискусії про скасування обов’язкової математики на НМТ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Кабмін заблокував ідею скасування обов'язкового іспиту з математики

Кабмін заблокував ідею скасування обов'язкового іспиту з математики / © pexels.com

Кабмін не підтримує ідею зміни структури національного мультипредметного тесту та скасування математики як обовʼязкового предмета на тестування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на конференції «Освіта нової України 2.0».

За її словами, немає можливості у наступному році зробити математику предметом на вибір на НМТ.

«Я не думаю, що у нас наступного року чи пізніше буде змінена структура національного мультипредметного тесту і ми приберемо математику. Це неправильно», — вважає Свириденко.

Прем’єрка попередила, що рішення про скасування математики як обов’язкового іспиту може в підсумку мати негативні наслідки для держави.

«Зрозуміло, що природа людини така, що завжди хочеться полегше, простіше, але насправді ми таким рішенням можемо зробити лише гірше… Адже потрібно розбудовувати, Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає», — підкреслила Свириденко.

В Україні спалахнула дискусія щодо важливості математики

Нагадаємо, що в соцмережах точаться дискусії щодо того, що цьогорічні завдання складніші за торішні, зокрема з математики.

Нардепка Юлія Гришина запропонувала змінити формат НМТ у 2027 році, скоротивши кількість предметів із чотирьох до трьох. Згідно із законопроєктом, обов’язковими мають залишитись українська мова та історія України, натомість математика може стати предметом на вибір.

Освітяни, науковці та військові своєю чергою заявляють, що таке рішення може вдарити по майбутньому української науки, технологій та оборонної галузі.

Попри ініціативи деяких депутатів, фахівці УЦОЯО наполягають: математика критично важлива для вищої освіти.

Своєю чергою міністр освіти Оксен Лісовий назвав дискусії про надмірну складність тестування спробою зневірити абітурієнтів та запевнив, що відомство не підтримає депутатський законопроєкт про скасування обов’язкової математики на НМТ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
332
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