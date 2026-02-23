ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
276
2 хв

Чи припинить Росія вербувати українців через закриття Telegram: експерт пояснив

Блокування Telegram не зупинить вербування, тому що росіяни використовують навіть банківські додатки, каже Іван Ступчак.

Руслана Сивак
Telegram

Telegram / © pixabay.com

Спроби обмежити роботу месенджеру Telegram не зупинять російські спецслужби у пошуку агентів, оскільки для вербування можуть використовуватися будь-які цифрові платформи.

Про це для «КИЇВ24» заявив військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Альтернативні методи ворога

За словами експерта, блокування окремих додатків не є «панацеєю», адже ворог адаптується і використовує для зв’язку сайти знайомств або навіть банківські застосунки, перераховуючи по одній гривні з повідомленням у призначенні платежу.

«Можна використовувати банківський додаток, де пересилати по одній гривні і потім писати повідомлення. Давайте всі їх блокувати? Ну, це взагалі не вихід», — наголосив Ступак.

Хто перебуває у групі ризику

Аналітик виділив кілька категорій людей, яких найчастіше намагаються завербувати російські спецслужби:

  • Особи із залежностями. Наркозалежні та гравці (лудомани), які гостро потребують грошей «тут і зараз».

  • «Ображені» на життя. Люди, які мають особисті конфлікти в родині або на роботі та прагнуть помститися суспільству.

  • Неповнолітні. Діти, які під час канікул залишаються без нагляду з гаджетами в руках.

  • Ідеологічні прихильники. Невеликий відсоток антиукраїнськи налаштованих осіб, яких ворог продовжує шукати цілеспрямовано.

Психологічний тиск та залякування

На думку експерта, окремим інструментом ворога є шантаж. Зловмисники розсилають повідомлення від імені силових структур (СБУ, поліції або навіть іноземних спецслужб), намагаючись залякати людину та змусити її виконувати завдання.

«Від мене заклик: отримуєте такі повідомлення, в яких люди посилаються на силові органи, одразу можете блокувати. Якщо силовики вами цікавляться, повірте, вони вас знайдуть — направлять офіційні листи, запити або особисто приїдуть», — резюмував аналітик.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пропонує заблокувати Telegram в Україні після теракту у Львові.

Раніше ми писали, що у ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи.

