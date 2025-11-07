Чи прийде цього року рання зима до України: що кажуть синоптики

Собака / © Associated Press

Реклама

Листопад — це місяць, коли вже можуть відбуватися зимові процеси — як сніг і мороз. Особливо — у другій декаді. Наприкінці місяця можна говорити про сніговий покрив у гірських районах України.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «24 Каналу».

«Є тенденція, що у другій декаді вже буде певне зниження температурних показників. Якщо вони будуть перетинати позначку 0 градусів, опускатися нижче і під час цього будуть супроводжуватися атмосферними фронтами з опадами, то, звичайно, опади можуть уже переходити у змішану або й у тверду фазу (тобто сніг — Ред.)», — каже синоптикиня.

Реклама

Птуха наголошує: сніг у Карпатах у листопаді чи навіть у жовтні — «це не означає, що почалася зима». З її слів, для рівнинної території — це взагалі інші визначення. Наразі важко точно спрогнозувати, чи буде прийдешня зима в Україні ранньою.

«Основні прогнози, на які треба орієнтуватися, це п’ять-десять днів, а також щоденно дивитися їхні оновлення. Прогноз щоденно уточнюється по кілька разів, і те, що прогнозується вранці, вже ввечері може реально змінитися. Усе тому, що в нас дуже рухлива, динамічна атмосфера», — наголосила синоптикиня.

З її слів, на території України існує брак певних даних в умовах повномасштабної війни. Адже ускладнене спостереження, а тому менше даних іде на прорахунок.

«Нюансів багато, але все одно в сучасних умовах справджуваність прогнозів досить висока, але це на три-п’ять діб. Це те, що ми можемо закладати у свої плани й на це спиратися. Надалі гадати про якісь місячні, сезонні прогнози, то тут важливо розуміти, що якщо десь хтось щось говорить, то це досить суб’єктивно й може бути з точністю до навпаки», — підсумувала Птуха.

Реклама

Нагадаємо, раніше Наталія Птуха розповіла, чи буде цього року в Україні найхолодніша зима. З її слів, наразі достеменно сказати не можна. Прогнози на тривалі періоди — умовні. Натомість достовірним вважається прогноз лише на найближчі п’ять діб, а на два-три тижні — орієнтовні тенденції.