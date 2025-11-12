ТСН у соціальних мережах

Чи реально сьогодні вибити росіян із Покровська: Братчук відповів

Ситуація у Покровську динамічна.

Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Викинути ворога з Покровська на сьогодні нереально. Жорстокі бої тривають.

Про таке сказав в ефірі «КИЇВ24» Сергій Братчук, військовий експерт.

За словами Братчука, українські сили ведуть бої й проводять контратакувальні дії на півночі від Покровська.

«Росіяни створили плацдарм, де закріпилися, вони з південних околиць дійсно заходять до Покровська. Використовують як логістичний шлях для поповнення втрат і ресурсів, які забезпечують проведення наступальних дій», — повідомляє Братчук.

Він додає, що наразі сіра зона збільшується. Також відомо, що важкими зусиллями створено інші логістичні шляхи, щоб забезпечувати підрозділи у Мирнограді й Покровську.

Нагадаємо, ISW оцінив ситуацію у Покровську. Так, найімовірніше, вважають аналітики, РФ захопить Покровськ та Мирноград на Донеччині.

«Російське військове командування довело готовність миритися зі значними втратами та часом, необхідним для таких кампаній. Також РФ може побоюватися, що зменшення присутності її військ або темпів наступальних операцій будь-де на театрі військових дій може дати українським силам можливість досягти успіхів або передислокувати сили до інших місць», — йдеться у звіті Інституту.

