Чи реально впливають дронові удари України на економіку РФ: аналіз ISW

Як українські дрони розхитують економіку Кремля

Українські далекобійні удари продовжують загрожувати економічній стабільності Росії.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни.

Нещодавно аналітики ISW ознайомилися з повідомленнями російського бізнес-видання «Коммерсант», які вказують на те, що українська кампанія далекобійних ударів, спрямованих проти російських нафтопереробних заводів, є одним із факторів, що впливають на паливні запаси Росії та загрожують доходам від нафти.

В ISW нагадують, що Кремль покладається на доходи від нафти для фінансування війни в Україні. Тому українські далекобійні удари продовжують загрожувати економічній стабільності Росії.

Нагадаємо, що минулої ночі від ударів безпілотників постраждали порт Усть-Луга в Ленінградській області та Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Також у ніч на 24 серпня в Курській області Росії безпілотник упав біля Курської атомної електростанції.

Крім того, у ніч проти 22 серпня, ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.