Чи реально впливають дронові удари України на економіку РФ: аналіз ISW
Українська кампанія далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах загрожує доходам від нафти, якими Кремль покриває витрати на війну.
Українські далекобійні удари продовжують загрожувати економічній стабільності Росії.
Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни.
Нещодавно аналітики ISW ознайомилися з повідомленнями російського бізнес-видання «Коммерсант», які вказують на те, що українська кампанія далекобійних ударів, спрямованих проти російських нафтопереробних заводів, є одним із факторів, що впливають на паливні запаси Росії та загрожують доходам від нафти.
В ISW нагадують, що Кремль покладається на доходи від нафти для фінансування війни в Україні. Тому українські далекобійні удари продовжують загрожувати економічній стабільності Росії.
Нагадаємо, що минулої ночі від ударів безпілотників постраждали порт Усть-Луга в Ленінградській області та Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.
Також у ніч на 24 серпня в Курській області Росії безпілотник упав біля Курської атомної електростанції.
Крім того, у ніч проти 22 серпня, ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.