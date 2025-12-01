Чи розглядатиме Рада кадрові питання / © Getty Images

Реклама

Верховна Рада не планує голосувати за кадрові призначення під час поточного пленарного тижня.

Про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, на засіданні фракції вирішили, що «повне перезавантаження уряду зараз недоцільне», хоча точкові ротації у виконавчій владі все ж очікуються. Утім, цього тижня ухвалити відповідні рішення не вдасться, адже процедура відбору кандидатів потребує більше часу.

Реклама

«На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне. Але очевидно, що подальші точкові кадрові зміни у виконавчій владі будуть… Втім цього тижня проголосувати кадрові рішення не вдасться, адже процес відбору може тривати трохи довше», — сказала вона.

У фракції вже погодили алгоритм попереднього добору претендентів на вакантні посади. Ними опікуватимуться профільні парламентські комітети: енергетичний — щодо кандидатур для Міністерства енергетики, правової політики — для Міністерства юстиції. Після розгляду в комітетах кандидати мають отримати підтримку фракції, а також пройти узгодження з прем’єром і президентом.

Кравчук додала, що відкритою залишається й посада голови Фонду держмайна. Добір претендентів для цього органу проводитиме комітет з питань економічної політики.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що кандидатура на посаду міністра юстиції вже визначена.

Реклама

Нагадаємо, ВР 19 листопада проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас».