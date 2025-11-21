Чи розглядає Україна питання зміни кордонів: пані посол у США дала відповідь

Ольга Стефанішина / © Getty Images

Україна не погодиться на переговори, що передбачатимуть зміну міжнародно визнаних кордонів країни або визнання територіальних захоплень агресоркою Росією.

Про це заявила пані посол України в США Ольга Стефанішина під час виступу на Global Women’s Summit, повідомляє “Інтерфакс. Україна”.

"Територіальна цілісність України та зміна українських кордонів — не те, що може бути предметом переговорів. Ми говоримо про зупинку на існуючій лінії", - наголосила дипломатка.

Стефанішина зауважила, що можливі дискусії можуть стосуватися лише технічних деталей визначення "лінії зупинки”. Втім, заявила вона, говорити про те, що Україна змінить кордони і визнає, що Росія досягла успіху в цій військовій агресії - не може бути прийнятним.

За її словами, “можна говорити про кожен із 28 російських пунктів, але серйозно сприймати їх немає сенсу”.

“Ми зосереджуємося на іншому", — сказала вона.

Пані посол додала, що Україна підтримує лідерство президента США Дональда Трампа у процесі пошуку рішень. Втім, з її слів, існують на ризики, пов’язані з позицією Російської Федерації під час переговорів.

"Я боюся того, що росіяни ніколи ні до чого не зобов’язуються… І моя найбільша боязнь — що росіяни продовжуватимуть затягувати час, грати у тактичні ігри", — наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, Axios з посиланням на американського чиновника опублікувало мирний план для України та РФ з 28 пунктів. У ньому йдеться, що Крим, Луганськ та Донецьк будуть визнані де-факто російськими. У Херсонській та Запорізькій областях бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення.

The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців пише, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території. Натомість Москва обіцяє не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку в законодавстві.