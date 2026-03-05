Водіям пояснили, чи можуть камери штрафувати за відсутність автоцивілки

У соцмережах знову поширюється інформація про нібито автоматичні штрафи для водіїв, які не мають електронного страхового поліса. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Так пояснили у Національній поліції України.

Наразі в країні немає законодавчих підстав для того, щоб система автоматичної фіксації порушень штрафувала водіїв саме за відсутність автоцивілки. Для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідних підзаконних актів, які мають дозволити фіксувати таке порушення в автоматичному режимі.

Відсутність страхового поліса: які санкції передбачено

Сама система автофіксації поки що технічно не налаштована на виявлення відсутності страхового поліса. У разі якщо така можливість з’явиться, про її запуск громадян обіцяють повідомити заздалегідь через офіційні канали.

Водночас правоохоронці нагадують, що відсутність страховки і зараз може бути підставою для штрафу. Поліцейські мають право зафіксувати це порушення під час зупинки автомобіля.

Тому водіям радять вчасно оформлювати страховий поліс — це не лише вимога законодавства, а й важливий елемент фінансового захисту у разі ДТП.

У поліції також закликають довіряти перевіреній інформації з офіційних джерел і не поширювати непідтверджені повідомлення з соцмереж.

Навіть автовласник з досвідом не застрахований від ДТП, адже ситуація на автошляхах часто залежить від дій інших учасників руху.