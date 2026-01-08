Чи скасують бронь без ВЛК: юристи пояснили важливі нюанси мобілізації

Бронювання / © ТСН

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої стратегічно важливі підприємства мають право бронювати своїх працівників. Проте часто виникають ситуації, коли при спробі продовжити термін дії відстрочки від чоловіків вимагають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це розповіли правозахисники на порталі «Юристи.UA».

До фахівців звернувся українець із запитанням, чи повинен він проходити медкомісію для продовження бронювання, адже на цьому наполягають на його роботі.

Адвокат Юрій Айвазян надав чітке роз’яснення: сама процедура перебронювання не передбачає автоматичного проходження медичного огляду.

«Проходження ВЛК є обов’язковим тільки у тому разі, коли Ви отримуєте повістку або направлення на медичний огляд від ТЦК», — підкреслив юрист.

Таким чином, самостійно ініціювати похід до лікарів військовозобов’язаний не мусить, якщо не отримав відповідного виклику від територіального центру комплектування.

Водночас адвокат наголосив на важливому нюансі: процедура бронювання може бути ускладнена, якщо дані військовозобов’язаного не оновлені або він має проблеми з обліком.

«Головне, аби Ви не перебували у розшуку ТЦК», — зауважив Айвазян.

Інший правозахисник, В’ячеслав Кирда, звернул увагу на те, що реальність може відрізнятися від теорії через позицію конкретного підприємства. Хоча юридично для подання списків на бронь висновок ВЛК не потрібен, роботодавець може перестраховуватися.

«Юридично — ВЛК не потрібно проходити, але все залежить від позиції роботодавця, який буде подавати Вас на перебронювання», — пояснив адвокат.

Навіть якщо військовозобов’язаному доведеться пройти ВЛК (наприклад, через отримання повістки на уточнення даних або вимогу підприємства), сам факт проходження комісії та її результати не є підставою для відмови у бронюванні, якщо всі інші документи оформлені правильно. Це лише оновлення військово-облікових даних, яке йде паралельно з процесом оформлення відстрочки.

Нагадаємо, раніше Роман Сімутін пояснив, що за ігнорування повісток або порушення правил військового обліку закон не передбачає автоматичної конфіскації автомобіля. За його словами, ТЦК не має повноважень вилучати транспорт чи водійські права, а тимчасове обмеження права керування може накласти лише суд.

Конфіскація авто можлива виключно у межах кримінальних проваджень, де така санкція прямо передбачена законом, і до порушень мобілізаційних правил це не належить.