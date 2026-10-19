Чи скасують "бронь" для медиків, науковців і поліцейських: усе про нові правила бронювання і відстрочок

Бронювання від мобілізації / © ТСН.ua

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В Україні знову загострилася дискусія навколо бронювання військовозобов’язаних і надання відстрочок від мобілізації. Уряд готує зміни до правил бронювання, прем’єр Корецький говорить про зловживання підприємствами ВПК, а народна депутатка Мар’яна Безугла виступила за радикальне скорочення кількості заброньованих українців.

Серед головних питань — можливе скорочення квот на бронювання, збереження «броні» для працівників критично важливих підприємств, а також пропозиції переглянути право на бронь для поліцейських, прокурорів, медиків, науковців і чиновників. В усіх деталях розбирався ТСН. ua.

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Якщо нічого не змінити, скоро заброньованими можуть стати усі чоловіки

Прем’єр-міністр Корецький виступив з різкою заявою: кількість осіб із відстрочкою, заброньованих або тих, хто переховується, сьогодні суттєво перевищує кількість тих, хто перебуває на службі.

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«Також статистика останніх 6-8 місяців показує: динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки — десятки тисяч щомісяця. І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі», — висловився очільник уряду.

За його словами, отримати бронювання, яке дає змогу уникнути мобілізації, нині стало значно легше. Тому уряд пропонує переглянути правила, щоб зупинити цю тенденцію та уникнути зловживань і маніпуляцій у системі.

Кого можуть торкнутися ці зміни, розглянемо нижче.

Які зміни пропонують для підприємств ОПК

Найбільше занепокоєння викликали можливі зміни квот для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни та роботу критичної інфраструктури.

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16 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Сергій Корецький зауважив, що підприємства можуть збільшувати штат і бронювати всіх працівників, навіть якщо частина з них безпосередньо не залучена до критично важливих робіт.

Прем’єр наголосив, що проблема набула значного масштабу. На підприємствах, які мають право на стовідсоткове бронювання — а це насамперед підприємства ОПК, які працюють на оборону — щомісяця продовжують бронювання десяткам тисяч працівників.

Корецький попередив, що через масові зловживання та фіктивне розширення штатів Кабмін готує нові критерії критичності бізнесу й може скасувати право бронювати 100% працівників.

«Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей», — попередив прем’єр у розмові з ВВС-Україна.

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Натомість зброярі б’ють на сполох і запевняють, що таке рішення може негативно вплинути на виробництво озброєння.

Так, заступниця директора з питань взаємодії з індустрією Української ради зброярів Марія Шамота у коментарі виданню «Слово і діло» вважає, що обмеження бронювання до 85% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу може негативно вплинути на виробництво озброєння.

На її думку, втрата навіть частини фахівців із дефіцитними компетенціями здатна порушити роботу цілих виробничих ланцюгів. Водночас для запобігання зловживанням вона закликає перевіряти реальну діяльність підприємств і виконання ними оборонних контрактів, а не запроваджувати загальне обмеження, яке може зачепити виробників, що справді працюють на потреби війська.

«Наслідки подібного нововведення можуть бути негативними, адже бронювання втратять інженери, технологи, оператори обладнання, фахівці з контролю якості або інші працівники з дефіцитними компетенціями. Таких людей неможливо швидко замінити. Ризик стосується не лише великих виробників, а й субпідрядників та постачальників компонентів: випадіння одного критичного вузла може вплинути на весь виробничий ланцюг», — зазначила представниця Української ради зброярів.

Енергетика

100% бронювання мають й енергетики. І тут Корецький теж каже про зловживання.

«Можу навести один єдиний приклад: є підрядник, який сьогодні заброньований на 100%, тому що він виконує роботи, наприклад, для компанії „Укренерго“. Тільки коли ми детально розібралися, то 20 людей зі 100 дійсно виконують для „Укренерго“. А заброньовані 100», — розповів очільник уряду.

Водночас, рішення про мобілізацію працівників енергетики болісно сприймають у суспільстві на тлі початку нових відключень світла і посилених ударів РФ по енергооб’єктах перед зимою.

Народний депутат Ярослав Железняк писав, що максимальний ліміт для енергетичних підприємств становитиме 85%, а для підприємств теплопостачання, водоканалів і сфери поводження з побутовими відходами частку пропонують зменшити із 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств загальний ліміт залишатиметься на рівні 50%.

Натомість нардеп Олександр Федієнко наголосив на недопустимості розбронювання енергетиків, комунальників і працівників ВПК.

«Зараз і так по факту на межі можливостей працюють енергетики, зв’язківці та частково підприємства ВПК й ОПК. А перевіряти треба інші підприємства — ті ж адміністрації. Наприклад, маємо Луганську військову адміністрацію: самого Луганська немає, а адміністрація розширюється. Як таке взагалі може бути? Це якийсь сюр. Також є громадські закордонні організації, які забронювали собі цілу купу людей», — додав він.

Асоціація міст України також розраховує на збереження для комунальних служб квоти бронювання працівників на рівні 75-100%.

«Це (втрата внаслідок змін норм бронювання) є критичною і впливає на швидкість аварійного відновлення. От бахнув дрон опору. Коли ти маєш інженерів, які мають досвід, вони придумують нестандартні варіанти, і швидше подається електрика. А коли в тебе немає цих висококваліфікованих спеціалістів, рішення теж будуть, але пізніше і довші в реалізації», — навів приклад виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

100% військовозобов’язаних працівників можуть забронювати:

Як писала «Судово-юридична газета», безлімітне бронювання 100% військовозобов’язаних застосовується до:

Працівників ПЕК та їхніх підрядних організацій, які займаються відновленням енергосистеми.

Працівників ОПК за переліком Міноборони.

Технічних працівників провайдерів та мобільного зв’язку (у визначених Мінцифри областях та за умови виконання відновлювальних робіт).

Медичних працівників державної та комунальної форми власності.

Підприємств, що фактично діють на територіях можливих або активних бойових дій.

Новий державний орган для надання «броні»

Кабмін погодив інше ключове нововведення — створення спеціального Координаційного центру з питань бронювання. Координаційний центр мав би додатково погоджувати рішення щодо визнання підприємств критично важливими та надання їм підвищених квот на бронювання.

Зокрема, якщо підприємство хотіло б забронювати понад 50% військовозобов’язаних працівників, йому могла б знадобитися позитивна рекомендація цього центру.

До його складу, за попередніми пропозиціями, мали увійти представники урядових структур, СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції.

Однак саме ця ідея викликала питання щодо додаткової бюрократії, строків розгляду заявок і можливого впливу на роботу підприємств, які виконують державні оборонні замовлення.

Що не так з Координаційним центром з питань бронювання, ми детально розбирали у цій статті.

Безугла закликала скасувати бронювання для більшості категорій українців

Окрему дискусію спричинила заява народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка виступила за радикальний перегляд системи бронювання. Зауважимо, що опозиція не раз натякала, що Безугла виконує роль так званої «торпеди» — запускає в інформаційний простір радикальні пропозиції, або скандальні висловлювання, щоб оцінити, як суспільство до них поставиться.

На її думку, кількість заброньованих громадян потрібно максимально скоротити, залишивши захист від мобілізації лише для тих категорій працівників, без яких держава не зможе повноцінно функціонувати.

Зокрема, Безугла пропонує зберегти бронювання для:

підприємств оборонно-промислового комплексу, але лише після проведення аудиту;

більшості об’єктів критичної інфраструктури;

кількох тисяч найвищих державних посадовців.

Натомість депутатка вважає, що масове бронювання поліцейських, прокурорів і чиновників потрібно скасувати.

«Ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово — ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Чому вони там, а інші ні? Ми не маємо далі ділити суспільство на „там“ і „тут“», — вважає Безугла.

Крім того, вона наголосила на необхідності скасування бронювання для працівників закладів вищої освіти, інститутів Національної академії наук України.

«А ще цікаво, скільки незамінних науковців заброньовано в більш ніж 100 бездарних інститутах Національної академії наук? І чи всі оркестри у нас пооформлювали критичність?», — пише Безугла.

Нардепка вважає, що «бронь» потрібно забрати і в медичних працівників. На завершення, Безугла закликала до створення Резерв+ для жінок, «щоб держава бачила, які професії мають наші громадянки, і мобілізацію жінок на тилові посади з вивільненням чоловіків для служби на бойових посадах».

Понад 90% відстрочок поки подовжать автоматично: що потрібно знати українцям

Поки уряд обговорює зміни до бронювання, Міністерство оборони повідомило про черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації.

17 жовтня відомство оголосило, що понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторного подання заяв і відвідування державних установ.

Процес автоматичного продовження триватиме до 30 жовтня 2026 року.

Система перевіряє право людини на відстрочку за інформацією з державних реєстрів. Якщо відповідні обставини залишаються чинними, а дані підтверджуються, відстрочка продовжується автоматично.

Це стосується як тих, хто раніше оформлював документи через «Резерв+», так і громадян, які зверталися до ЦНАП.

У Міноборони наголошують: застосунок не ухвалює рішення самостійно, а лише відображає актуальну інформацію з державного реєстру.

Відстрочку через інвалідність рідних можуть обмежити: що пропонують

Попри те, що автоматичне подовження триває, Кабмін поки остаточно не відмовився «порізати» чинні відстрочки за інвалідністю та доглядом.

Які відстрочки хочуть обмежити:

Обмежити відстрочки для родичів другого ступеня споріднення, які доглядають людей з інвалідністю I або II групи;

Прибрати окрему підставу для відстрочки родичам третього ступеня споріднення;

Відстрочку у зв’язку з опікою над недієздатною особою чи людиною з інвалідністю надавати лише за відсутності інших опікунів.

Перебування одного з батьків на військовій службі. Зараз, якщо двоє батьків служать у Силах оборони, чоловік має право на звільнення, якщо жінка залишається служити. В уряді пропонують залишити відповідну підставу для відстрочки лише жінкам.

Що у підсумку?

Українська система бронювання та відстрочок проходить етап найжорсткішої трансформації за весь час повномасштабної війни. Найближчі дні покажуть, чи повернеться Кабмін до ідеї урізання квот для ОПК, та якими будуть остаточні критерії, за якими країна визначатиме, хто тримає економічний тил, а хто повинен ставати до лав Сил оборони.

Раніше ТСН.ua розповідав, кого стосуватимуться нові правила бронювання, які показники враховуватимуть та що відомо про можливий перегляд квот для критично важливих підприємств.

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