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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи скасують комендантську годину в Україні: влада готує нові правила

Напрацювання щодо комендантської години обговорять 31 серпня на спеціальній нараді за участю прем’єр-міністра.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Комендантська година

Комендантська година / © ТСН

В Україні готують рішення щодо можливого послаблення чи часткового скасування комендантської години. Остаточний формат змін залежатиме від безпекових умов і позиції військових.

Про це розповів міністр інфраструктури Микола Калашник, повідомляє «Суспільне».

В Україні розглядають можливість послаблення комендантської години. За словами Калашника, наразі йдеться про оптимізацію її тривалості, запровадження окремих винятків із правил або навіть скасування.

Остаточне рішення залежатиме від результатів наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, яка має відбутися 31 серпня ввечері.

«Є напрацювання — це питання лояльності, оптимізація часу і виключення правил або, можливо, в цілому, скасування (комендантської години — ред.). Будуть прийняті відповідні рішення за результатами наради у прем’єр-міністра, і тоді можна буде озвучувати більш конкретно», — розповів міністр.

Водночас він наголосив, що можливі зміни мають бути обов’язково узгоджені з військовими, оскільки безпека людей залишається пріоритетом.

«Ми не можемо ризикувати жодним життям, тому це має бути врегульовано. І така нарада сьогодні запланована на проведення ввечері», — додав Калашник.

Нагадаємо, напередодні Корецький повідомив, що через нову тактику російських атак та тривалі повітряні тривоги уряд планує змінити підходи до комендантської години, роботи підприємств, транспорту й інфраструктури, щоб знизити негативний вплив на економіку та життя великих міст. Комплексні пропозиції розроблять найближчими днями.

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