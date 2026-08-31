- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 666
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи скасують комендантську годину в Україні: влада готує нові правила
Напрацювання щодо комендантської години обговорять 31 серпня на спеціальній нараді за участю прем’єр-міністра.
В Україні готують рішення щодо можливого послаблення чи часткового скасування комендантської години. Остаточний формат змін залежатиме від безпекових умов і позиції військових.
Про це розповів міністр інфраструктури Микола Калашник, повідомляє «Суспільне».
В Україні розглядають можливість послаблення комендантської години. За словами Калашника, наразі йдеться про оптимізацію її тривалості, запровадження окремих винятків із правил або навіть скасування.
Остаточне рішення залежатиме від результатів наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, яка має відбутися 31 серпня ввечері.
«Є напрацювання — це питання лояльності, оптимізація часу і виключення правил або, можливо, в цілому, скасування (комендантської години — ред.). Будуть прийняті відповідні рішення за результатами наради у прем’єр-міністра, і тоді можна буде озвучувати більш конкретно», — розповів міністр.
Водночас він наголосив, що можливі зміни мають бути обов’язково узгоджені з військовими, оскільки безпека людей залишається пріоритетом.
«Ми не можемо ризикувати жодним життям, тому це має бути врегульовано. І така нарада сьогодні запланована на проведення ввечері», — додав Калашник.
Нагадаємо, напередодні Корецький повідомив, що через нову тактику російських атак та тривалі повітряні тривоги уряд планує змінити підходи до комендантської години, роботи підприємств, транспорту й інфраструктури, щоб знизити негативний вплив на економіку та життя великих міст. Комплексні пропозиції розроблять найближчими днями.