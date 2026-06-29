Чи скасують мобілізацію через нові контракти: майор ЗСУ дав чітку відповідь

ЗСУ

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Нові військові контракти не замінять мобілізацію повністю, адже без неї не вдасться наповнити армію. Проте чіткі та зрозумілі умови служби можуть мотивувати тих цивільних, які бояться примусового призову, але готові йти до війська добровільно.

Про це для «Київ24» заявив політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук.

Хто уникає мобілізації та що може змінитися

За його словами, на «радикальних ухилянтів» такі пропозиції не вплинуть, проте для інших громадян держава фактично створює можливість вибору між примусовою мобілізацією та добровільною службою з гарантованими виплатами.

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Андрій Ткачук зазначив, що людей, які уникають призову, не можна підганяти під одну лінійку. За словами майора, точних цифр немає, проте у розшуку перебувають близько двох мільйонів людей.

Він ділить їх на дві групи: «радикальні» ухилянти, на яких жодні контракти не подіють, та «звичайні». Останні не ховаються по хатах, а просто оминають ТЦК через брак інформації, низькі виплати або невідомі терміни служби.

«Очевидно, що на цю категорію осіб сьогодні ці контракти повпливають, тому що є мотиваційні чинники, мотиваційні складники», — наголосив Ткачук.

Попри появу нових інструментів залучення людей, повністю замінити мобілізацію контрактами не вдасться.

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«Чи зміниться докорінно ситуація і ми відмовимося від мобілізації? Ні, не зміниться. Мобілізація була, є і буде, і це факт, з яким ми маємо змиритися і жити. Мобілізація існуватиме. Тобто без неї ми військо не наповнимо», — заявив військовий.

Психологічний чинник та вибір

З політтехнологічного погляду, як зазначає Ткачук, нові умови дають цивільній людині реальний вибір і знімають страх невідомості. Тепер громадянин може обирати: ризикувати до кінця бути затриманим на вулиці й мобілізованим на загальних умовах чи самостійно ухвалити рішення.

«Або я піду зараз укладу нормальний чинний контракт з критеріями, з виплатами, з терміном служби. Тобто людина отримує певний вибір… Чи вона уникає, ризикує до кінця, чи все ж таки піде на якісь прогнозовані речі, які їй сьогодні пропонує держава», — пояснив майор ЗСУ.

Він додав, що завдяки цьому рекрутери в армії отримають нові інструменти, щоб запрошувати людей на службу. Перші результати змін будуть помітні наприкінці року. Як хороший приклад Ткачук згадав «дронові контракти», які вже чудово себе показали.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні офіційно почалася реформа армії. Замість паперової бюрократії, невідомості та примусу держава пропонує чіткі терміни служби, цифровізацію та хороші гроші. Тепер військовим обіцяють фіксовані контракти, прозорі виплати через єдину електронну систему, а також особливі умови для повернення тих, хто раніше самовільно залишив частину (СЗЧ).

Раніше ми писали, що підписати контракт можуть цивільні особи, мобілізовані, а також чинні військовослужбовці, зокрема ті, хто вже служить за контрактом. Серед головних нововведень — чіткі терміни служби, які залежать від типу договору та становлять від 6 до 24 місяців.

До слова, детальну інформацію щодо умов нових контрактів і порядку їхнього оформлення Міноборони надає за номером урядової гарячої лінії 1519 та на спеціальному сайті контрактної системи Сил оборони.

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