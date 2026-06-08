Чи скасують обов’язкові математику та історію на НМТ? : очільник Міносвіти зробив жорстку заяву

Оксен Лісовий

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Міфи довкола національного мультипредметного тесту (НМТ) часто зловмисно направлені на зневіру абітурієнта в освітніх можливостях в Україні.

Про це заявив міністр освіти й науки Оксен Лісовий, передає «Інтерфакс-Україна».

«НМТ — це формат на воєнний період. В ідеалі в перспективі маємо перейти до ЗНО. Але за будь-якого формату Міністерство освіти чітко стоїть на позиції: тест, який дозволяє вступати до університетів, передбачає базові знання, як-от читати, писати та рахувати, ну і своя дисципліна за вибором. Тому я категорично проти скасування математики і перенесення її до дисциплін за вибором», — сказав Лісовий журналістам у понеділок у Києві.

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Те саме міністр зазначив і про предмет «історія України»: він повинен бути в тестах НМТ.

Щодо можливості послаблення тестування Лісовий додав, що тест рівний для всіх, і якщо його послаблювати або ускладнювати, це впливатиме на загальні середні бали абітурієнтів, і конкуренція за місця у вишах залишатиметься.

Лісовий також звернув увагу на те, що відсоток дітей, які не здають НМТ на мінімальний прохідний бал, на сьогодні вкрай низький і коливається в межах 20%.

«Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо, і вступ до університету має поріг базових знань, і цей поріг не є занадто високим», — додав він.

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Стосовно складності цьогорічного НМТ міністр констатував, що часто можна зіткнутися з міфами, які почасти є зловмисними і направлені на те, щоб зневірити молодь у її можливостях в Україні та виштовхати на траєкторію навчання за кордоном.

«Я хочу зазначити, що вибір НМТ не є обов’язковим. Якщо ми хочемо йти до університету — ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує нас якимось чином, вибір професійної освіти, кар’єрного навчання — це теж хороший вибір», — наголосив він, зазначивши, що Міносвіти хотіло б, щоб більше молоді обирало профтехосвіту, оскільки запит надзвичайно високий.

Лісовий додав, що його перша освіта також професійна, і це ніяк не завадило йому далі будувати кар’єру та вступати до університету в майбутньому.

Математика на НМТ: про що сперечаються

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за торішньою моделлю — в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів НМТ залишається незмінним — вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

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У соціальних мережах, як і торік, точаться дискусії щодо того, що цьогорічні завдання складніші за торішні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення 2027 року кількості предметів НМТ і зміни статусу математики з обов’язкового на вибірковий предмет.

Своєю чергою міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відомство не підтримує цей депутатський законопроєкт, а в Міносвіти заявили, що вища освіта передбачає не лише здобуття фахових компетентностей, а й здатність людини навчатися, аналізувати інформацію, працювати з алгоритмами, розв’язувати проблеми та опановувати складні освітні програми. Саме тому математика має залишатися обов’язковим складником вступних випробувань до вишів.

Нагадаємо, абітурієнти, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) 2026 року, мають можливість скористатися альтернативними варіантами здобуття освіти або зробити перерву в навчанні.

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