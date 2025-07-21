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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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223
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Чи скасують штрафи за несвоєчасне оновлення військових даних: відповідь юриста

Територіальні центри втратили право штрафувати за несвоєчасне оновлення обліку.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Резерв+

Резерв+ / © ТСН.ua

Починаючи з 17 липня 2025 року, штрафи за несвоєчасне оновлення військових даних, які треба було подати до 16 липня 2024 року, вже не застосовуються. Пройшов рік, і відповідальність скасована.

Про це розповів юрист Дмитро Моргун Суспільному.

Причина припинення штрафів

За словами юриста, заборона штрафувати пов’язана з вичерпанням річного строку для адміністративної відповідальності, що прописаний у статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Йдеться про склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП. І в цьому випадку процедура стягнення є адміністративною. Один рік — це загальний термін притягнення до адміністративної відповідальності у цих справах — з моменту, коли виник обов’язок провести оновлення обліку даних, згідно із законом…»

Розшук військовозобов’язаних та його законність

Закінчення строку адміністративної відповідальності не впливає на право ТЦК та СП оголошувати військовозобов’язаних у розшук.

«Справа в тому, що КУпАП взагалі не регулює питання, пов’язане з цим розшуком. До цього моменту такого поняття, як розшук по адмінвідповідальності взагалі не було…»

Можливість оскарження штрафів у суді

Юрист Дмитро Моргун наголошує, що штрафи, накладені після 17 липня 2025 року, можна оскаржити в суді, і судова практика часто скасовує такі постанови через порушення процедур повідомлення.

«Я впевнений, якщо такі оскарження будуть, то суди будуть скасовувати такі постанови…»

Процедури повідомлення та участі у суді

Якщо військовозобов’язаний не був належно повідомлений про розгляд справи, це є підставою для скасування штрафу. «Є процедура в КУпАП, де не просто складають цей матеріал, а зобов’язані повідомити і запросити людину на розгляд її справи…»

Що робити, якщо опинилися у розшуку

У випадку, якщо військовозобов’язаний потрапив у розшук, варто звертатися до адміністративних судів, особливо якщо його виключили з обліку. «У розшуку інколи опиняються люди, які взагалі виключені з обліку. Тут доцільно звертатися до судів адміністративної юрисдикції…»

Знижка при добровільній сплаті штрафу

Якщо військовозобов’язаний визнає провину, він може скористатися знижкою при сплаті штрафу. Це можна зробити як особисто, так і через пошту. «Людина може визнати свою вину за цією статтею 210. Вона має право направити заяву про визнання цієї вини, і у зв’язку з тим застосувати цю знижку…»

Роман Істомін зазначив, що штрафи за статтею 210-1 завжди можна оскаржити, а накладання штрафів не є основною метою діяльності ТЦК. «Якщо громадянин вважає, що штраф за статтею 210-1 йому виписали незаконно — він завжди може оскаржити його в судовому порядку…»

Міноборони поки не коментує ситуацію, але у додатку «Резерв +» з’явився новий статус «Неактивно» для справ, у яких минув термін адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, після 17 липня військовозобов’язані можуть оновлювати дані у зручний спосіб через застосунок Резерв+. З 18 червня в Україні діє електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, який визнається рівноцінним паперовому та працює офлайн.

Також повідомлялось, про те, що зміниться для військовозобов’язаних українців від 17 липня. Оновити дані можна у ТЦК, в ЦНАП, або за допомогою мобільного застосунку «Резерв+».

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