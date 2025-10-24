Чи скасують в Україні графіки відключень світла і коли: у Раді пояснили ситуацію

Відключення світла / © ТСН

Графіки відключень світла в Україні можуть бути скасовані на кілька днів чи тижнів, але їхня відсутність не буде тривалою. Ситуація залежить від щоденних атак ворога на критичну інфраструктуру та успішного балансування «Укренерго».

Про це народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів у ефірі телеканалу «Новини.Live».

«Буде залежати, в першу чергу, і від погодних умов, і від атак, тому що немає доби, щоб ворог не атакував критичну інфраструктуру. Єдине, що бувають більш масовані, про які ми всі знаємо, але щоденні ми, на жаль, не всі відслідковуємо. Але ворог не полишає, щодня практично летять», — описав ситуацію з графіками відключень світла нардеп.

Він додав, що російські війська «добивали» гідроелектростанції по каскаду річки Дніпро і на Дніпропетровщині, і на Кіровоградщині. Тому ситуація достатньо непроста.

«Через те і графіки змінюються постійно. Тому, відповідно, енергетики «Укренерго» балансують, дивляться наше споживання з вами, дивляться те, що сьогодні є в мережі, і що може дати електричну енергію в загальну мережу нашу українську, і імпорт, який є за кордоном. Тому «Укренерго», як диригенти, дивляться наше споживання і виробіток електричної енергії, відповідно, дають команди диспетчерам уже по обленерго, по міських енергокомпаніях, скільки вони можуть видавати електричну енергію зараз в мережу, в наступну годину», — пояснив Нагорняк.

Він також відповів на уточнювальне запитання, чи скасування графіків найближчим часом не очікується, чи його не буде до весни.

«Вони можуть графіки за день, за два і скасувати, але наскільки тривалими будуть ці скасування — невідомо. Вони можуть бути скасовані на кілька днів, можливо, на кілька тижнів, дай Бог, щоб так вдалося», — сказав нардеп.

Водночас він зауважив, що аби відновити кожен об’єкт критичної інфраструктури, потрібен час, і відповідно енергетиками доводиться задіювати і аварійні графіки відключень світла, і планові.

«Планові задіюються тоді, коли ми розуміємо, що просто не вистачає в балансі генерації. Тоді застосовується, відповідно, планові графіки відключень, коли можна щось планувати. Коли не можна планувати, на жаль, застосовуються аварійні графіки відключень», — додав Нагорняк.

До слова, міністерка енергетики Світлана Гринчук 20 жовтня повідомила, що найближчими днями в Україні очікується покращення ситуації зі світлом. Це пов’язано із завершенням масштабних ремонтних робіт на енергооб’єктах, що дозволить збільшити генерацію та стабілізувати систему. Це допоможе енергосистемі витримати навантаження, навіть попри похолодання, та уникнути аварійних відключень.