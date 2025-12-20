ТСН у соціальних мережах

145
Чи скоротять графіки відключень світла: заступник міністра дав обнадійливу відповідь

У Міненерго назвали умови, за яких скоротять графіки відключень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Тривалість графіки відключень світла по Україні скоротять. Це вдалося зробити завдяки перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в етері національного марафону.

Чому скоротиться тривалість графіків відключень

Микола Колісник пояснив, що внаслідок перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося додатково вивільнити щонайменше 800 мегаватів електроенергії для потреб споживачів.

«Це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів і промисловості», — зазначив заступник міністра енергетики.

Посадовець додав, що громадяни відчують вивільнення потужності лише після того, як військові адміністрації та обленерго виконають всі технічні заходи.

Нагадаємо, 18 грудня в Одесі люди перекривали дорогу через відсутність світла.

Перед цим схожа історія була під Києвом: в Крюківщині жителі місцевого ЖК «Євромісто» перекривали дорогу через відсутність світла.

145
