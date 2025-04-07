Чи готує РФ десант на півдні: у Силах оборони відповіли

Російські військові / © Укрінформ

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Станом на сьогодні на півдні не спостерігається накопичення російських окупаційних військ для здійснення масштабної десантної операції, однак повністю виключити таку спробу ворога не можна.

Про це повідомив «Укрінформу» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Щодо десантної операції, потрібна необхідна кількість сил і засобів для проведення цієї десантної операції, зокрема, для транспортування цього десанту. Наразі такої кількості тут наша розвідка не виявляє. Ми не говоримо, що таке не можливо, але зараз вони не готові це проводити найближчим часом», — повідомив речник.

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Водночас Волошин наголосив, що ворог дійсно готує групи для проведення штурмових дій малими групами піхоти та для локальних боїв, однак зараз не йдеться про великий тактичний десант.

«Йдеться про певні якісь острови чи захоплення якогось плацдарму на правому березі, щоб з нього вже здійснювати вогневий вплив і на протоки Дніпровські, і на сам Дніпро, на правий берег там. Але для того, щоб здійснити десантну операцію і форсувати Дніпро, таких сил і засобів у них на сьогодні не зібрано», — запевнив речник.

Раніше повідомлялось, що Росія накопичила війська та активізувала атак на півдні України.