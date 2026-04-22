Чи справді Донбас могли перейменувати на "Донніленд": Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Під час офіційних переговорів не використовується жодних інших назв для східних регіонів України, окрім конституційних. Тому версії назвати Донбас «Доннілендом» у межах дипломатичних дискусій не було.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання журналістів.

Зеленський наголосив, що в усіх офіційних документах та переговорах Україна використовує тільки державні назви територій.

«Під час моїх переговорів інших термінів, ніж Донецька, Луганська області, наш Донбас, територія України, інших термінів немає. Відповідно є документи, в яких все це зазначено», — наголосив Володимир Зеленський.

Щодо чуток у ЗМІ про переговори інших сторін, Зеленський заявив, що не коментує чужі розмови. Він наголосив: головне у переговорах — це зберегти українську владу в регіоні, а не вигадувати нові назви для областей.

«На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалися українською землею — так воно і є. Щоб не було Путінленду. Оце мені здається найголовніше», — підсумував Зеленський.

Що відомо про «Донніленд»

Нагадаємо, раніше видання The New York Times дізналося про неформальну пропозицію української сторони назвати частину Донбасу на честь президента США — «Донніленд». За даними джерел, знайомих із перебігом перемовин, цей термін фігурує в обговореннях як спосіб апелювати до марнославства Дональда Трампа.

«Український переговірник справді створив прапор для "Донніленда" зелено-золотого кольору та національний гімн, використовуючи ChatGPT. Незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила», — зазначили у NYT.

Головна ідея полягає в тому, щоб створити в регіоні територію зі специфічним статусом, контроль над якою Трамп міг би презентувати як своє видатне геополітичне досягнення. Аналогічну стратегію свого часу обрала Польща, пропонуючи створити «Форт Трамп», аби гарантувати підтримку Вашингтона.