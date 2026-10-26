Чи справді Fire Point припиняє виробництво ракет "Фламінго": у компанії пояснили

Ракета Фламінго / © Associated Press

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Українська компанія Fire Point не зупиняла виготовлення крилатих ракет FP-5 «Фламінго» та не має таких намірів, а заяви про скасування проєкту є наслідком вирваного з контексту відео.

Про це свідчать роз’яснення CEO Fire Point Ірини Терех у соцмережі X та пише Гордон.

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Fire Point пояснила, чи припиняє виробництво ракет «Фламінго»

Чутки в соцмережах виникли через вирізаний уривок з інтерв’ю Терех для проєкту Dronex.ua від 20 липня. У ролик не потрапило запитання журналіста про те, чи планує компанія розробляти інші версії крилатих ракет (крім FP-5).

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Відповідь керівниці про відсутність таких планів користувачі помилково сприйняли як відмову від виробництва ракет «Фламінго».

Ірина Терех пояснила, що крилата ракета створювалася як паралельний проєкт під час складнішої розробки балістичного озброєння.

«Ми вижимали найкраще з тих обставин, у яких ми працювали. Балістику ми почали розробляти до крилатої ракети, але це певний ітераційний шлях, складний і нешвидкий. І ми вирішили: „Давайте, поки ми робимо це, ми зробимо щось простіше, що нам уже зрозуміліше і на що у нас є більше досвіду“. Так з’явилася „Фламінго“», — зазначила Терех.

Очільниця компанії також прокоментувала реальне призначення та ефективність цієї розробки.

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«Я думаю, що вона набагато важливіша була як політичний стейтмент, ніж як якась „супер-пупер вундервафля“. Ставки „супер-пупер вундервафлі“ на неї ніколи не робилися. На неї робилися ставки показати нашому ворогу, що ми його можемо дістати там, де він на нас не чекає. І, власне, із цією функцією вона чудово справляється», — наголосила СЕО Fire Point.

У відповідь на закиди в Мережі Терех оприлюднила відео із повним запитанням і підкреслила, що компанія продовжує покращувати FP-5 та спрямовує основні зусилля на дві моделі балістичних ракет. Вона також відзначила, що всі розробки здійснюються без залучення державних коштів.

«На розробку кожної з моделей наших продуктів держава витратила нуль гривень нуль копійок, це стосується і FP-1, і FP-2, FP-4, FP-6, FP-7, FP-9 та і надалі стосуватиметься всіх подальших розробок. Це нетиповий підхід, але це наш додатковий вклад у країну», — додала Ірина Терех.

Розробки Fire Point — останні новини

Нагадаємо, після скандалу довкола ініціативи MILFtech компанія Fire Point запропонувала незвичне рішення для боротьби з морозами. У компанії кажуть, що захищають електроніку та камери дронів від температури -20 °C звичайним українським салом.

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Раніше повідомлялося, Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії.

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