Чи справді існує загроза наступу з Придністров’я на Вінниччину: Зеленський прокоментував

Зеленський відповів на чутки про наступ у Вінницькій області

Росіяни хочуть створити так звану «буферну зону» вздовж усього кордону з Україною, в тому числі йдеться про області, які межують з Білоруссю. Також ширяться чутки, що Кремль хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — зі сторони невизнаного Придністров’я.

У розмові з журналістами президент Володимир Зеленський прокоментував загрозу з невизнаного Придністров’я, передає ТСН.ua.

«Рускі» хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону — і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози», — сказав глава держави.

Натомість, він попередив, що загроза є там, де є скупчення російських військових. За його даними, є скупчення російських військ на інших напрямках — на півдні, на Запорізькому напрямку.

«Головна їхня ціль незмінна — Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі», — підсумував Зеленський.

Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що РФ хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — зі сторони невизнаного Придністров’я.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський оцінив, чи може ворог реалізувати такий задум.