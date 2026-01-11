- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2267
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи справді можливі морози -30° в Україні: відповідь синоптикині
Країну накрила хвиля затяжних морозів, які, за попередніми прогнозами, триватимуть щонайменше тиждень.
Сильні морози до -30 градусів в Україні наразі не очікуються. Прогнози показують, що від 17 січня можливе послаблення морозів, але інформація може змінюватися.
Про це сказала представниця «Українського гідрометеорологічного центру» Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв’ю для «24 Каналу».
«За нашими даними, від 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так», — зазначила вона.
Наталія Птуха уточнила, що синоптики уточнюватимуть цю інформацію й у разі можливих змін погоди вони оприлюднять відповідні дані додатково.
Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.
За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.