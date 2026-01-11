ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2267
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Чи справді можливі морози -30° в Україні: відповідь синоптикині

Країну накрила хвиля затяжних морозів, які, за попередніми прогнозами, триватимуть щонайменше тиждень.

Анастасія Павленко
Найближчими днями українцям варто готуватися до стабільно морозної погоди

Найближчими днями українцям варто готуватися до стабільно морозної погоди / © Associated Press

Сильні морози до -30 градусів в Україні наразі не очікуються. Прогнози показують, що від 17 січня можливе послаблення морозів, але інформація може змінюватися.

Про це сказала представниця «Українського гідрометеорологічного центру» Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв’ю для «24 Каналу».

«За нашими даними, від 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так», — зазначила вона.

Наталія Птуха уточнила, що синоптики уточнюватимуть цю інформацію й у разі можливих змін погоди вони оприлюднять відповідні дані додатково.

Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.

За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.

Дата публікації
Кількість переглядів
2267
