Чи справді можливі морози -30° в Україні: відповідь синоптикині

Найближчими днями українцям варто готуватися до стабільно морозної погоди / © Associated Press

Сильні морози до -30 градусів в Україні наразі не очікуються. Прогнози показують, що від 17 січня можливе послаблення морозів, але інформація може змінюватися.

Про це сказала представниця «Українського гідрометеорологічного центру» Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв’ю для «24 Каналу».

«За нашими даними, від 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так», — зазначила вона.

Наталія Птуха уточнила, що синоптики уточнюватимуть цю інформацію й у разі можливих змін погоди вони оприлюднять відповідні дані додатково.

Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.

За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.