Чи справді нас чекає літо з +40°: синоптикиня про чутки щодо аномальної спеки

Синоптикиня розвіяла чутки про аномальну спеку

Попри чутки, що це літо буде надзвичайно спекотним з температурою аж до +40 градусів, точно спрогнозувати це наперед не можна.

Про це розповіла синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «Укрінформу».

«Прогнозувати конкретні температури на сезон уперед неможливо. Є загальні тенденції — зростання температури, частіші хвилі спеки. Але це не означає, що літо обов’язково буде екстремальним», — каже Птуха.

За її словами, чутки про «плюс 40 усе літо» — це перебільшення.

«Так, це спекуляція. Такі температури можливі локально і короткочасно, але не як стабільний сценарій», — зазначила Птуха.

Раніше повідомлялося, що через ймовірність виникнення потужного природного явища Ель-Ніньйо влітку 2026-го можуть фіксувати безпрецедентні температурні аномалії у всьому світі та в Україні.

Натомість експертки Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Вазіра Мартазінова й Віра Балабух повідомили, що це літо вирізнятиметься відсутністю тривалої спеки та достатньою кількістю дощів.

