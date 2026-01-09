Чи справді Росія атакувала Львів "Орешніком" і з якою метою: пояснив Ігнат

Очільник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / © Facebook-сторінка Юрія Ігната

Росія атакувала Львів у ніч проти 9 січня балістичною ракетою середньої дальності. Мета Москви — спровокувати паніку серед українців та залякати Захід тим, що вона завдає ударів аж під кордони країн НАТО.

Про це очільник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав у ефірі телемарафону.

Львів був атакований «Орешніком»?

Ігнат відповів на запитання про те, чи підтверджують Повітряні сили застосування ворогом «Орешніка» для атаки по Україні.

«Ми не знаємо, як там Путін називає „Орешніки“. Ми говоримо про ракету балістичну середньої дальності», — сказав представник ПС.

Він зауважив, що це зброя, яку президент Росії Володимир Путін вже не вперше застосовує по Україні та лякає Захід. Минулого разу по Дніпру була приблизна така атака. Сьогодні це — Львівщина.

Цілі російської атаки 9 січня

Ігнат також пояснив, що завдаючи удару такими ракетами по Україні, країна-агресорка робить потужну та медійну тему з цього.

«Тому що треба залякати Захід — „ми б’ємо далеко, аж під кордони країн НАТО“. Географічне розташування Львова, зрозуміло, близько до Польщі. Тому противник обрав цей регіон для того, щоб провести такі дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів, зокрема. Це моя особиста думка», — розповів представник Повітряних сил.

На його думку, цей ворожий удар мав ще одну мету.

«Крім того, — паніка, звісно, напередодні морозів, масовані удари. Ви ж розумієте, що б’ють по об’єктах критичної інфраструктури практично по всіх регіонах. Це і Київ, і Запоріжжя. Бачили Дніпро — відключення масове світла. Це робиться з метою впливу на населення, зокрема», — пояснив Ігнат.

Особливості атаки на Україну 9 січня

Він також підтвердив, що під час нічної атаки на Україну росіяни не задіювали свою стратегічну авіацію, тобто не запускали ракети з літаків Ту.

«Ну так, ми показали в нашому офіційному зведенні ракети „Калібр“ з акваторії Чорного моря. І стратегічна авіація сьогодні не задіювалася. Були лише наземні комплекси, балістичні ракети „Іскандер-М“, або ж комплекси „С-400“. Це зенітні керовані ракети, які можуть теж бити по балістичній траєкторії», — повідомив представник ПС.

Що відомо про атаку на Львів 9 січня?

Нагадаємо, у ніч проти 9 січня Росія атакувала Львівську громаду і в селищі Рудно влучила по об’єкту критичної інфраструктури.

В селищі ударною хвилею вибило автоматичну систему безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинили для 376 абонентів.

Міноборони РФ заявило про застосування ракети «Орешнік» для атаки на Україну і назвало це «ударом відплати» за нібито атаку на резиденцію Путіна.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив удар балістичною ракетою «Орєшнік». Міський голова наголосив, що це перший подібний удар по місту за час війни та чіткий сигнал міжнародним партнерам, оскільки Львів розташований менш ніж за 70 км від кордону з ЄС.