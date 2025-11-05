ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
678
Чи справді слід тікати з великих міст: експерт розповів, що буде з теплом і світлом

На думку експерта, енергетика України готова пройти опалювальний сезон завдяки максимальним резервам та можливості імпорту електроенергії й газу.

Ірина Лаб'як
Опалення

Опалення / © Shutterstock

Попри поширені побоювання, енергетична система України готова до проходження опалювального сезону, а апокаліптичні сценарії є малоймовірними. Резерви генерації, передавання та запаси критично важливого обладнання максимальні за весь час війни.

Таку думку висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, повідомляє «Еспресо».

За словами Рябцева, наразі Україна готова пройти цей опалювальний сезон.

«Готовність ця була найбільшою порівняно з усіма попередніми воєнними сезонами. Тому говорити про те, що енергетики щось недоопрацювали, може лише той, хто не знайомий із реальними фактами», — сказав експерт.

Він повідомив, що резерви енергетичної системи України — генерації, передавання, розподілу, запаси особливо вразливого обладнання та витратних матеріалів — «були найбільшими порівняно з усіма попередніми сезонами».

Рябцев переконаний, що під час опалювального сезону апокаліптичні сценарії Україні не загрожують. Водночас він визнає, що ризик пошкодження ключових енергетичних об’єктів усе ж існує, і його не варто недооцінювати. Однак, за словами експерта, ймовірність того, що такі інциденти спричинять серйозні наслідки, залишається вкрай низькою.

«Якщо брати базовий сценарій проходження опалювального сезону, то наразі вистачає і власної генерації з урахуванням можливості імпорту, зокрема електричної енергії, чи додаткового імпорту природного газу. Є різні групи, які займаються сценарним прогнозуванням. Відповідно до їхніх напрацювань, ніхто не вважає високою ймовірність сценарію, за яким усі мають тікати з великих міст, як деякі бездумні депутати нас закликають», — висловився Рябцев.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла закликала жителів Києва розглянути можливість тимчасового переїзду зі столиці на осінь-зиму, попередивши про ризик повного блекауту. Вона наголосила, що Київ є стратегічною ціллю для РФ, і повний блекаут означає «темряву без каналізації, водопостачання посеред зими».

678
