Чи справді у Києві стали частіше вручати повістки: пояснення ТЦК

Працівники ТЦК (ілюстративне фото) / © ТСН

У Мережі поширюють інформацію про нібито посилення мобілізаційних заходів у столиці. Повідомляється, що ТЦК у Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшувати кількість патрулів для проведення «облав».

Однак у Київському міському ТЦК та СП ці дані офіційно спростували для «24 Каналу».

У пресслужбі відомства зазначили, що жодних змін у порядку проведення мобілізації не відбулося. Процес триває у звичному режимі відповідно до чинного законодавства.

«Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв’язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було», — пояснили у ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні розширилм перелік критично важливих підприємств. Сюди додали нові категорії бізнесу, які забезпечують потреби армії в Україні. Через це більше компаній отримали можливість бронювати своїх працівників під час мобілізації.

Раніше ми писали, що киянку без її відома поставили на військовий облік в одному з районних ТЦК Харкова, хоча вона не має медичної освіти і з таким проханням добровільно не зверталася.

Також раніше в Харкові чоловік змінив стать і звернувся до ТЦК з вимогою виключити його з військового обліку, внісши відповідні відомості до реєстру «Оберіг».