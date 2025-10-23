Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала надану Сполученими Штатами далекобійну зброю для завдавання ударів по території Російської Федерації.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами в четвер, 23 жовтня.

За його словами, цей тип озброєння застосовувався винятково для захисту та ураження цілей, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

Він додав, що для далекобійних уражень Україна застосовує лише свою зброю, яка здатна завдавати ударів на відстань до 3 тисяч км.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа скасувала ключове обмеження на використання Україною деяких далекобійних ракет, наданих західними союзниками. Це дасть Силам оборони України можливість активніше бити по цілях на території Росії, що посилить загальний тиск на Кремль. Це рішення знаменує поворот у політиці Вашингтона після кількох місяців обмежень.