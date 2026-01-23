ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
119
2 хв

Чи справді Україна продає електроенергію закордон під час відключень: в ЦПД розставили крапки над "і"

Поки українці сидять без світла, мережею ширяться фейки про нібито комерційний експорт електроенергії до Європи.

Дар'я Щербак
Енергосистема України

У соціальних мережах набирає обертів нова хвиля дезінформаційної кампанії. Користувачі масово поширюють відео та скриншоти з карт міжнародних енергетичних ресурсів, які нібито підтверджують, що Україна активно продає електроенергію до країн Євросоюзу, в той час як власні громадяни змушені сидіти в темряві.

Про це пише центр протидії дезінформації (ЦПД).

У відомстві категорично спростували чутки про комерційний продаж струму.

«Україна не експортує електроенергію, а вся доступна генерація в Україні спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання», — йдеться у повідомленні ЦПД.

Дефіцит в енергосистемі, спричинений російськими атаками на ТЕС та ГЕС, не дозволяє навіть думати про продаж ресурсу за кордон. Пріоритет — забезпечення світлом українських домівок, лікарень та оборонних підприємств.

В ЦПД зазаначили, що українська енергосистема є невіддільною частиною європейської енергомережі ENTSO-E.

«Коли енергосистеми з’єднані між собою, між ними існують технічні перетоки — це фізичний процес балансування частоти та напруги в об’єднаній мережі, а не комерційний продаж», — пояснили в ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що мета таких вкидів єдина — психологічний тиск на населення.

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації («Укренерго», Міненерго) та не поширювати неперевірені відео з сумнівних пабліків.

Нагадаємо, ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою та залежить від подальших атак РФ по критичній інфраструктурі. Експертка Вікторія Войціцька попередила, що у разі знищення ключових об’єктів генерації особливо складна ситуація може виникнути в Києві, насамперед на лівому березі, де житло повністю залежить від електрики.

Вона закликала українців мати власний план дій на випадок тривалих відключень, а владу — підготувати рішення для вразливих категорій населення. Поліпшення ситуації прогнозують не раніше весни, коли зменшаться морози й збільшиться світловий день.

119
