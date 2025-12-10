- Дата публікації
Чи справді Україна продає світло до Молдови: в ДТЕК відповіли
Попри соцмережеві чутки про експорт світла, українські енергетики пояснили справжню причину відключень.
Цими вихідними в соцмережах почали ширитися чутки, що Україна нібито продає електроенергію Молдові, і саме через це вимикають світло. Насправді ж причиною відключень стали масовані атаки Росії.
Про це розповіли в ДТЕК.
Уже понад три роки енергосистеми України та Молдови працюють у синхроні з європейською енергосистемою. Тому удари по українських об’єктах відчувають і сусіди. Молдова для стабілізації енергосистеми терміново звернулася по допомогу до Румунії, а Україна теж отримала аварійну підтримку від сусідів.
Попри чутки про продаж електроенергії, Молдова не отримувала допомоги від України.
Енергетики ДТЕК цілодобово працюють над відновленням системи, щоб світло повернулося в усі домівки. Основна причина відключень — пошкодження генерації та мереж після масованих ракетних атак.
Нагадаємо, щоб уникнути пошкоджень побутової техніки, під час відключень електроенергії варто вимикати потужні прилади з розеток і вмикати їх поступово після відновлення світла. Це допомагає уникнути стрибків напруги та додаткових аварій.