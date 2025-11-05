Сергій Лещенко / © УНІАН

Член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко пояснив деталі президентської ініціативи “УЗ-3000”, яка передбачає можливість безоплатного проїзду залізницею на три тисячі кілометрів.

Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді.

“Тепер щодо програми “УЗ-3000”. Президент Володимир Зеленський оголосив цю ініціативу минулого тижня, а прем’єр Юлія Свириденко уточнила, що покриття збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми”, — сказав Лещенко.

За його словами, це дві паралельні історії:

з одного боку, фінансування для покриття збитків пасажирських перевезень;

з іншого — використання резерву вільних місць, який у деякі місяці становить до 700 тисяч квитків.

“Загалом є готовність виділити близько 200–250 тисяч пасажирських місць для безоплатних перевезень у непікові періоди через відповідні інституції”, — додав член наглядової ради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував програму “УЗ-3000” минулого тижня. Ініціатива передбачає можливість безкоштовного проїзду залізницею на три тисячі кілометрів для окремих категорій громадян.

В “Укрзалізниці” зазначають, що мета програми — розвантажити пікові перевезення та ефективніше використовувати ресурси компанії.

Водночас частина експертів вважає, що реалізація ініціативи під час війни потребує чіткого фінансового обґрунтування. Що відомо про безкоштовні кілометри для українців — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.