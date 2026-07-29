Чи справді в Чернівцях зробили сходи із надгробних плит: що показала перевірка

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У Чернівецькій міській раді оприлюднили результати перевірки ремонту сходів на площі Філармонії, навколо яких виник суспільний резонанс через зображення після проведення робіт. Так, під час ремонту підрядник не використовував нових будівельних матеріалів, а лише переклав плити, які вже були на об’єкті.

Про це повідомляє Департамент інфраструктури та благоустрою ЧМР.

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«Під час ремонту підрядник використав ті самі матеріали, з яких сходи були зроблені до цього. Найімовірніше, раніше фрагменти були встановлені іншою стороною назовні, тому зображення на них видно не було», — йдеться у повідомленні.

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У міськраді пояснили, що під час виконання робіт плитку перевернули, а через залишки клею та будівельних матеріалів працівники і технічний нагляд не помітили прихованого зображення. Воно стало видимим лише згодом, що й спричинило активне обговорення у соцмережах.

Також зазначається, що через давність будівництва встановити, коли саме ці фрагменти використали для облаштування сходів, нині неможливо.

Окремо в мерії прокоментували вартість ремонту. Там повідомили, що на виконання робіт отримали три цінові пропозиції, з яких 190 тисяч гривень була найнижчою. За ці кошти виконували не лише перекладання плитки, а й повний комплекс робіт на площі близько 100 квадратних метрів, зокрема оплату праці, використання будівельних сумішей, витратних матеріалів і сплату податків.

«Місто ще не оплатило ці роботи. Вони наразі не прийняті, а підрядник має усунути всі виявлені недоліки», — наголосили в міській раді.

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У мерії також подякували жителям Чернівців за уважність і небайдужість, які допомогли звернути увагу на ситуацію.

Як ми писали, програма «єВідновлення» дозволяє українцям отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни, якщо воно підлягає відновленню. Максимальна сума виплати становить до 350 тис. грн для квартир і до 500 тис. грн для приватних будинків, а для незначних пошкоджень передбачена компенсація до 200 тис. грн. Подати заяву можна через застосунок «Дія» або ЦНАП, після чого житло обстежує спеціальна комісія, яка визначає розмір компенсації. Також держава відшкодовує витрати українцям, які вже відремонтували пошкоджене житло власним коштом, за умови підтвердження виконаних робіт.

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