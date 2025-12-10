- Дата публікації
Чи справді в Україні блекаут: пояснили у ДТЕК
Енергетики пояснили різницю між блекаутом та екстреними відключеннями на тлі чуток у Києві.
Через чутки про нібито знеструмлення 70% споживачів у Києві українців цікавлять питання, це вже блекаут чи ні та яка різниця між повним відключенням світла та екстреним.
Про це та інше пояснили у ДТЕК.
Різниця між екстреними відключеннями та блекаутом
ДТЕК пояснює, що ситуації, які часто називають блекаутами, насправді є екстреними відключеннями, які контролюються диспетчерами.
«Це вимушений, але контролюваний провентивний крок. Він потрібен, щоб стабілізувати систему і не дати їй зламатися остаточно», — пояснюють у ДТЕК.
Там також додають, що блекаут — це значно складніша аварія, коли енергосистема не просто знеструмлюється, а «розпадається, як картковий будиночок», запускаючи ланцюг аварій. Відновлення системи після блекату є тривалим процесом і завдає великої шкоди обладнанню.
Робота енергетиків під обстрілами
Компанія наголошує, що причиною частих відключень є безперервні удари окупантів по генерації та високовольтних мережах.
«Немає країни, здатної витримати одночасні удари по енергосистемі десятками ракет і дронів. Але наші енергетики працюють майже безперервно, щоб утримати баланс і повернути світло якомога більшій кількості людей. Світло тримається», — зазначається у заяві.
Нагадаємо, в усіх регіонах України в четвер, 11 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Також повідомлялося, що в Києві за розпорядженням НЕК «Укренерго» запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Згодом «Укренерго» спростовувало поширену в Мережі інформацію, що нібито 70% споживачів у Києві наразі знеструмлено.