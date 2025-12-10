ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
489
Чи справді в Україні блекаут: пояснили у ДТЕК

Енергетики пояснили різницю між блекаутом та екстреними відключеннями на тлі чуток у Києві.

Руслана Сивак
Блекаут

Блекаут / © Associated Press

Через чутки про нібито знеструмлення 70% споживачів у Києві українців цікавлять питання, це вже блекаут чи ні та яка різниця між повним відключенням світла та екстреним.

Про це та інше пояснили у ДТЕК.

Різниця між екстреними відключеннями та блекаутом

ДТЕК пояснює, що ситуації, які часто називають блекаутами, насправді є екстреними відключеннями, які контролюються диспетчерами.

«Це вимушений, але контролюваний провентивний крок. Він потрібен, щоб стабілізувати систему і не дати їй зламатися остаточно», — пояснюють у ДТЕК.

Там також додають, що блекаут — це значно складніша аварія, коли енергосистема не просто знеструмлюється, а «розпадається, як картковий будиночок», запускаючи ланцюг аварій. Відновлення системи після блекату є тривалим процесом і завдає великої шкоди обладнанню.

Робота енергетиків під обстрілами

Компанія наголошує, що причиною частих відключень є безперервні удари окупантів по генерації та високовольтних мережах.

«Немає країни, здатної витримати одночасні удари по енергосистемі десятками ракет і дронів. Але наші енергетики працюють майже безперервно, щоб утримати баланс і повернути світло якомога більшій кількості людей. Світло тримається», — зазначається у заяві.

Нагадаємо, в усіх регіонах України в четвер, 11 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Також повідомлялося, що в Києві за розпорядженням НЕК «Укренерго» запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Згодом «Укренерго» спростовувало поширену в Мережі інформацію, що нібито 70% споживачів у Києві наразі знеструмлено.

