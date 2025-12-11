Чи справді в Україні ліквідовують іноземні легіони?: У ЗСУ все пояснили

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко / © Пресцентр ЛНУ ім. Івана Франка

Реклама

Чутки про ліквідацію іноземних легіонів у ЗСУ не відповідають дійсності, оскільки йдеться про комплексну реорганізацію структур. Іноземні легіони просто переводять до підпорядкування одному роду військ для кращого розуміння їхніх завдань.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, повідомляє УНІАН.

«Зараз законодавством іноземцям дозволено ставати офіцерами в українській армії. Тобто ми тут можемо говорити про комплексну реорганізацію, а не ліквідацію (іноземних легіонів — ред.)», — сказав Тимочко.

Реклама

Він додав, що раніше ці легіони перебували структурно у різних видах, родах військ. Тепер їх підпорядкують одному роду, виду військ.

«По суті, всі іноземні легіони раніше були в піхоті. Вони мали озброєння, яке можуть використовувати легкі піхотні батальйони, полки чи бригади. Але вони не мали ні авіації, ні важких бронегруп. Тобто вони все одно були структурно в такому форматі. За винятком спеціалістів, фахівців за окремими родами озброєння», — пояснив голова Ради резервістів.

Він додав, що також з’явився певний досвід та напрацювання. Тому в межах загальної реорганізації ЗСУ стоїть питання про залучення іноземних легіонів до конкретного роду військ, «щоб всі розуміли їхні завдання, їхні підпорядкування і готовність».

Тимочко також прокоментував готовність іноземців до таких змін. Він нагадав, що вони стають військовослужбовцями, укладаючи контракт із ЗСУ, умов якого мають дотримуватися. Водночас, іноземці мають право розірвати контракт особистим рішенням, якщо їх не влаштовуватиме якась система служби.

Реклама

Голова Ради резервістів прокоментував на тезу про те, що не всі іноземні добровольці захочуть йти у штурмовики. Він відповів на запитання, чи вплинуть такі зміни на їхню кількість.

«Я не можу оцінити ситуацію, оскільки я не іноземець і не штурмовик. Це мають внутрішньо комунікувати, працювати, роз’яснювати відповідні структури — від психологів до відповідальних осіб, щоб дати оцінку, скільки іноземців відмовляться служити, а скільки — ні. Вони мають мати якийсь внутрішній зріз після проведення певних опитувань, оцінок і аналізу. Водночас ми навіть не знаємо реальної кількості особового складу тих іноземних легіонів: наскільки вони складаються з іноземців, наскільки — з українців», — розповів Тимочко.

Нагадаємо, напередодні командир Другого інтернаціонального легіону майор Олександр Якимович заявив про остаточне рішення щодо ліквідації інтернаціональних легіонів у складі Сухопутних військ ЗСУ. За його словами, Другий легіон припинить існування як військова частина 31 грудня. Три бойові легіони та один навчальний (який залишиться центром без назви «легіон») розформовуються, а їхні підрозділи переводять до складу Штурмових військ. Якимович припустив, що це фактичне розформування, а не просто зміна підпорядкування, і припустив, що не всі іноземні добровольці захочуть служити у штурмовиках.